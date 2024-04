Nuovo centro sportivo Napoli, il sindaco del Comune si propone: “Noi siamo disponibili, c’è un unico problema”

Il presidente De Laurentiis è impegnato molto anche sull’extra campo, con il tema stadio in prima linea. Arriva l’apertura del sindaco per la costruzione del centro sportivo degli azzurri.

Da diversi mesi ormai, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro per portare avanti il progetto per la costruzione del nuovo stadio per il Napoli. Il patron azzurro ieri si è incontrato col sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ed alcuni ministri, dove c’è stata l’apertura per la realizzazione dell’impianto a Bagnoli.

Oltre allo stadio, si dovrà costruire anche un centro sportivo nuovo per il Napoli. In queste ore è arrivata la disponibilità di un sindaco per far costruire l’impianto in un altro Comune.

Napoli, arriva la disponibilità per costruire il centro sportivo: le dichiarazioni del sindaco

In casa Napoli si continua a parlare molto anche di temi extra campo, con il presidente De Laurentiis in prima linea per la costruzione del nuovo stadio e centro sportivo per gli azzurri. Dopo alcuni tira e molla tra il patron azzurro ed il sindaco di Napoli, Manfredi, sembra essere arrivata l’apertura definitiva alla costruzione dell’impianto a Bagnoli. All’indomani dell’incontro tra le parti, si è tornato a parlare anche del progetto inerente al nuovo centro sportivo del Napoli. Sul tema si è espresso il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardiis, ai microfoni di Campi Flegrei Tv:

“Noi siamo disponibili. Il Piano Urbano Comunale prevede una zona per impianti sportivi che potrebbe essere tranquillamente destinata al Napoli calcio. La società naturalmente dovrebbe accordarsi con i privati per acquistare i terreni, e si riduce ad una questione di prezzo. Se poi il Napoli intende “risparmiare” non è fattibile, ma se si vuole investire qui c’è tutta la disponibilità oltre che la volontà. Noi come Comune saremo onorati. A Qualiano abbiamo tanti punti di forza: la zona, la destinazione urbanistica, i collegamenti con la stazione e l’asse Mediano, oltre ai parcheggi. Un’unica debolezza è che lo stesso Napoli dovrebbe acquistare i terreni dai privati. Noi ci mettiamo la disponibilità e nel giro di tre mesi ci sarebbero anche a disposizione i permessi, ma dipende dall’idea di investimento della società”.

Il sindaco di Qualiano ha dunque proposto al Napoli di costruire il proprio centro sportivo nel suo Comune. L’idea di De Laurentiis è quella di creare un nuovo centro sportivo per gli azzurri che sia all’avanguardia. La proposta di De Leonardiis è intrigante, ma bisognerebbe capire quale sia l’idea del presidente del Napoli su questa ipotesi. De Laurentiis dovrebbe acquistare i terreni dai privati, con i lavori che però potrebbero iniziare nell’arco di pochi mesi senza alcun tipo di problema. De Leonardiis ha dato la sua disponibilità al Napoli, ed ora la palla passa a De Laurentiis sull’eventuale scelta di costruire il centro sportivo proprio a Qualiano.