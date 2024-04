Nuovo allenatore Napoli, il parere dei tifosi: c’è un nome in pole (VIDEO)

Continua il casting di Aurelio De Laurentiis per la scelta del nuovo allenatore del Napoli. Noi di Spazionapoli.it abbiamo chiesto ai tifosi chi vorrebbero sulla panchina azzurra.

La stagione del Napoli è stata alquanto deludente, soprattutto viste le aspettative che si erano create intorno agli azzurri dopo la conquista dello scudetto. Una dimostrazione del pessimo rendimento degli azzurri sono i due esoneri avvenuti a stagione in corso, e quindi con tre allenatori differenti utilizzati dal Napoli.

Il presidente De Laurentiis sin dallo scorso novembre è già all’opera per scegliere il prossimo allenatore del Napoli, che dovrà risollevare il club dalle ceneri. Noi di Spazionapoli.it abbiamo fatto un sondaggio con i tifosi azzurri, da cui è emerso un preferito indiscusso per la panchina del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, il nome in pole per i tifosi azzurri (VIDEO)

Il Napoli è a caccia del suo prossimo allenatore, che a partire da luglio dovrà far riemergere gli azzurri dopo una stagione disastrosa. Nessuno tra Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona è riuscito ad impattare positivamente sulla squadra, che si è trascinata dei gravi problemi dall’inizio della stagione fino ad oggi. Il pessimo rendimento del Napoli costerà anche il mancato accesso alla Champions League, ed e a rischio anche l’eventuale accesso ad Europa o Conference League. Nella prossima stagione si dovrà ripartire, con un nuovo allenatore che dovrà ricostruire da zero il Napoli. Noi di Spazionapoli.it abbiamo chiesto ai tifosi azzurri chi vorrebbero vedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione.

Nel sondaggio tra i tifosi del Napoli è evidente che il preferito per la panchina azzurra è Antonio Conte. L’allenatore salentino è da novembre nei pensieri di Aurelio De Laurentiis, che ha portato un pressing costante nell’arco di questi mesi. Ad oggi il tecnico italiano non ha ancora sciolto le proprie riserve sul futuro, con De Laurentiis che attende una sua risposta. Tra i preferiti dei tifosi azzurri ci sono anche Vincenzo Italiano, Fabio Cannavaro ed il sogno Jurgen Klopp. Eccetto l’allenatore in uscita dal Liverpool, tutti questi nomi sono stati accostati alla panchina del Napoli. Il desiderio della tifoseria del Napoli è però solamente Conte, che riaccenderebbe l’entusiasmo della piazza dopo una stagione deludente. Aurelio De Laurentiis come tutti i tifosi del Napoli vorrebbe Conte sulla panchina, e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la risposta dell’ex Inter e Juve al patron azzurro. Non ci resta dunque che attendere la risposta di Antonio Conte alle avance di De Laurentiis, con i tifosi che aspettano con ansia eventuali aggiornamenti sul prossimo allenatore.