Novità De Zerbi, a sorpresa arriva l’annuncio sul futuro

Il futuro di Roberto De Zerbi è ancora tutto da decifrare, arriva un’importante novità con un annuncio dato direttamente dell’allenatore.

Il Napoli deve ripartire dopo una stagione altamente deludente. Gli ormai ex campioni d’Italia non solo hanno abdicato praticamente subito per la corsa allo scudetto, ma anche il prosieguo del campionato è stato un continuo di delusioni, fino ad arrivare al triplo cambio di allenatore. Il presidente De Laurentiis è consapevole che nella prossima stagione non avrà margine di errore, quindi bisognerà affidare il progetto di ripartenza del Napoli all’allenatore giusto. Per questo si sta guardando intorno per reperire il miglior tecnico disponibile.

De Zerbi, futuro in bilico al Brighton

Tra i nomi accostati alla panchina partenopea c’è anche quello di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, undicesimo in Premier League, ma il cui gioco fa spesso il pieno di complimenti. La permanenza del tecnico sulla panchina dei Seagulls non è così scontata, così come lui stesso ha lasciato intendere.

Roberto De Zerbi, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports, parlando anche del proprio futuro. Ecco quanto evidenziato:

Sono nel mondo del calcio da 30 anni e so che se giochi bene o fai bene in panchina la gente parla di te e il mercato viene di conseguenza. Ho l’esperienza giusta per rimanere concentrato e tenere gli occhi solo sul Brighton, ho un contratto con il club e amo i miei giocatori. Di sicuro dobbiamo parlare del progetto da portare avanti perché la motivazione è alla base del mio lavoro.

Dopodiché De Zerbi sottolinea come dovrà parlare con il presidente del Brighton per delineare i prossimi obiettivi del club:

Non ho ancora parlato con Tony Bloom (presidente del Brighton, ndr) dei prossimi obiettivi e dei nuovi piani, ma ne parleremo nei prossimi giorni.

Il Napoli alla finestra, tutti gli allenatori nei pensieri di De Laurentiis

Dunque De Zerbi dovrà discutere con la società per capire se esistano i presupposti per continuare a lavorare al Brighton e restare in Premier League, probabilmente l’opzione più gradita allo stesso allenatore. Il Napoli resta comunque alla finestra per capire quale potrà essere il futuro del tecnico. Detto ciò, il presidente De Laurentiis non resta a guardare e ha già iniziato a sondare piste alternative per capire a chi affidare la panchina partenopea nella prossima stagione.

Ai primi tre posti di gradimento ci sono Antonio Conte, ormai fermo da tempo e pronto per tornare ad allenatore, con il Napoli in pressing ormai serrato; Stefano Pioli che sembra aver terminato la sua avventura al Milan; ma anche Gian Piero Gasperini, fautore del miracolo Atalanta che ha conquistato la finale di Coppa Italia ed è in semifinale di Europa League. Più staccato resiste il nome di Vincenzo Italiano. Il valzer delle panchine sta per cominciare definitivamente. Il via potrebbe arrivare subito dopo il termine del campionato.