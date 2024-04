ESCLUSIVA – Napoli a Capodichino, nuova folle suggestione per il futuro del club di De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua ad essere impegnato sul progetto per il nuovo stadio e centro sportivo. Spunta una folle suggestione per il club partenopeo.

Aurelio De Laurentiis continua a lavorare con insistenza da diversi mesi per rendere il Napoli uno dei club più all’avanguardia d’Europa e non solo. Il patron azzurro prosegue la sua campagna per la costruzione di un nuovo stadio ed un nuovo centro sportivo per gli azzurri.

Sul piatto c’è sempre l’ipotesi di costruire lo stadio a Bagnoli, mentre per il centro sportivo ci sono diverse ipotesi. Spunta una folle suggestione per il club di De Laurentiis, che riguarderebbe la zona di Capodichino.

Napoli a Capodichino, folle suggestione per il club di De Laurentiis

Negli ultimi mesi, De Laurentiis sta spingendo per regalare una nuova casa al suo Napoli. Il presidente azzurro sta discutendo con le autorità competenti da tempo per la costruzione del nuovo stadio del Napoli, con la zona di Bagnoli designata come area su cui costruire l’impianto. Per quanto riguarda il centro sportivo ci sono varie ipotesi, con vari Comuni che si sono proposti, non ultimo quello di Qualiano. Spunta però una folle suggestione per il club di De Laurentiis.

Stando a quanto raccolto da Marco Giordano per Spazionapoli.it, sarebbe stata proposta a De Laurentiis un’area a Capodichino per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Napoli. L’area nello specifico sarebbe quella dell’ex Istituto d’Igiene Mentale Leonardo Bianchi, che conta circa 80 ettari contro gli attuali 20 di Castel Volturno. Questa area è stata proposta al presidente del Napoli visto che si potrebbe acquistare con un esborso economico contenuto. Inoltre la zona è anche ben collegata, vista la vicinanza con l’aeroporto e l’autostrada, con la metro che aprirà a Capodichino entro il 2027.

Questo tipo di operazione sarebbe tecnicamente allettante per De Laurentiis, che potrebbe far sorgere il nuovo centro sportivo del suo Napoli in un terreno vasto, ma soprattutto in una zona centrale e ben collegata. De Laurentiis ha accolto questa proposta con riserva, e non è escluso che ci possa essere un sopralluogo del presidente per visionare la zona da vicino.

L’area di Capodichino dunque potrebbe presto aggiungersi alla lista dei vari Comuni che si son proposti per ospitare il nuovo centro sportivo del Napoli. L’ultima parola ovviamente spetterà ad Aurelio De Laurentiis, che al momento ha recepito questa proposta, e nei prossimi mesi deciderà probabilmente dove far sorgere il nuovo centro sportivo del suo Napoli.