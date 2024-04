Mega offerta a Zirkzee, Napoli e le altre italiane beffate: lascia la Serie A?

Joshua Zirkzee sarà tra i protagonisti del prossimo calciomercato, in Italia piace a tanti club ma potrebbe anche arrivare la beffa per le squadre di Serie A.

Ultime giornate di campionato per le formazioni di Serie A, cinque partite rimanenti per determinare quelli che saranno i verdetti che riguarderanno le squadre italiane. Il Napoli, dopo i recenti stop con Frosinone ed Empoli, ha praticamente abbandonato ogni velleitaria speranza di raggiungere la Champions League, ma anche un piazzamento in Europa League sembra ormai compromesso e bisognerà lottare fino all’ultimo punto per strappare la qualificazione.

Chi invece sta letteralmente volando quest’anno è il Bologna. La formazione di Thiago Motta è la grande sorpresa dell’annata, con il quarto posto che sembra ormai blindato dopo la vittoria in trasferta all’Olimpico contro la Roma. Tra i grandi protagonisti della stagione rossoblu c’è sicuramente Joshua Zirkzee, centravanti olandese classe 2001 che tra trascinando i felsinei in Champions League. Il suo bottino in campionato è di 11 reti e 4 assist, ma è l’apporto alla manovra della squadra che lo rendono tra i calciatori più interessanti di tutta la Serie A. Le prestazioni di Zirkzee non sono passate inosservate, tant’è che il suo nome è appuntato sui taccuini di tutti i top club italiani ed europei.

L’Arsenal si inserisce per Zirkzee, super offerta all’attaccante del Bologna

A pensarci in Italia sono soprattutto il Milan e la Juventus, soprattutto i bianconeri potrebbero pensarci nel caso in cui Vlahovic dovesse essere ceduto, visto che a sedere nella prossima stagione sulla panchina della Vecchia Signora dovrebbe essere Thiago Motta, ovvero l’allenatore che ha lanciato Zikrzee. Anche il Napoli è alla finestra per l’olandese, che piace e parecchio al presidente De Laurentiis, seppur gli azzurri siano leggermente più defilati. Eppure, nonostante piaccia moltissimo in Italia, per l’attaccante potrebbero aprirsi le porte della Premier League.

Come scrivono d’oltre manica, infatti, in particolare l’Arsenal si starebbe fortemente interessando al centravanti. I Gunners sarebbero pronti a sborsare una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante del Bologna. A fare la differenza, inoltre, potrebbe essere la proposta economica per il contratto di Zirkzee. Secondo quanto riferito in Inghilterra, pur di portare l’olandese alla corte di Mikel Arteta, i dirigenti londinesi sarebbero disposti a proporre al calciatore un accordo di 5 anni a ben 6 milioni di euro a stagione. Cifre fuori portata per quasi tutti i club italiani, ma che certamente non rappresenterebbero un problema per le ricche società inglesi.