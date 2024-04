Koopmeiners, i tifosi tornano a sognare: la mossa del Napoli spiazza tutti

Il sogno Teun Koopmeiners può realmente concretizzarsi: la mossa del Napoli spiazza tutti e ora i tifosi ci sperano.

Teun Koopmeiners è uno dei centrocampisti più forti della Serie A. L’Atalanta è stata abilissima diverse stagioni fa a bruciare l’intera concorrenza per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista olandese.

Il Napoli, dal canto suo, lo segue da tempo. Koopmeiners, infatti, è sempre stato un pallino di Cristiano Giuntoli, ma alla fine non si riuscì a chiudere la trattativa e l’Atalanta riuscì a battere anche il Napoli per il classe ’98.

La scorsa estate, dopo che la trattativa per Gabri Veiga è definitivamente tramontata, gli azzurri provarono un ultimo attacco, ma l’offerta da circa 40 milioni venne rifiutata dagli Orobici.

Nonostante ciò, il Napoli è sempre rimasto vigile riguardo alla situazione di Koopmeiners e l’olandese non ha mai negato di voler cambiare aria a fine stagione. Ora il Napoli prepara un’altra mossa di mercato e i tifosi azzurri possono sognare.

Koopmeiners-Napoli, si può: la mossa del Napoli spiazza tutti

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa far risorgere l’intero reparto azzurro. L’addio di Piotr Zielinski al termine della stagione è ormai certo e il Napoli ha la necessità di piazzare un colpo da novanta se vuole tornare competitivo nel breve periodo.

L’edizione odierna de “Il Mattino” rivela che la scelta per il nuovo centrocampista è caduta nuovamente su Teun Koopmeiners.

Il Napoli è pronto a fare all in sul centrocampista olandese e ha preparato già l’attacco decisivo per strappare Koopmeiners alla Dea.

Aurelio De Laurentiis, infatti, è pronto a tornare all’assalto con un’offerta da 50 milioni di euro per andare a rinforzare in maniera massiccia il centrocampo della prossima stagione. L’Atalanta dovrebbe lasciar partire Koopmeiners per quella cifra. L’estate scorsa, infatti, rifiutò l’offerta da 40 milioni chiedendone almeno 50. A questo punto resta da trovare l’accordo con il giocatore.

Sempre “Il Mattino” fa sapere che il Napoli è pronto a procedere con l’offerta nonostante non sia ancora chiaro chi sarà il prossimo tecnico degli azzurri. Un profilo come quello di Koopmeiners, infatti, è gradito da ogni allenatore e questo aiuta il Napoli nella programmazione della prossima stagione.

Sul centrocampista olandese, però, non c’è solo il Napoli. Come detto, Koopmeiners è da sempre un pallino di Giuntoli e l’ex ds azzurro vorrebbe portarlo anche alla Juventus. Gli azzurri, dunque, dovranno “scontrarsi” con la Vecchia Signora per portare Koopmeiners all’ombra del Vesuvio la prossima stagione.