Hamsik spiega: “C’è un motivo se la stagione del Napoli è andata male”

La stagione deludente del Napoli sta facendo discutere, Hamsik svela perché il club partenopeo non sta vivendo un periodo brillante.

Il Napoli non sta vivendo un periodo un bel periodo, la stagione del club partenopeo sta andando sempre di più a peggiorare. La Champions League ormai è un obiettivo da escludere, bisogna puntare alla qualificazione per la prossima Europa League o Conference League. Ma al momento, anche queste due competizioni sembrano essere lontane. Gli azzurri devono ritrovare la carica giusta per risollevarsi e puntare a giocare le Coppe per il prossimo anno. Ma continuando con il trend delle ultime partite, non riusciranno ad andare lontano.

Hamsik svela il motivo della stagione non soddisfacente del Napoli

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, è rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia dove ha trattato diversi argomenti. Tra questi spiccano i ricordi della sua carriera calcistica con la maglia azzurra e ovviamente, non poteva mancare il suo parere in merito alla stagione attuale del Napoli e cosa dovrebbe fare il club partenopeo per non ricadere negli stessi errori commessi quest’anno.

Di seguito, quanto evidenziato:

Perché ha faticato così tanto il Napoli quest’anno e cosa deve fare per il futuro?

Abbiamo visto tutti che il Napoli ha faticato quest’anno. Il cambio dei tre allenatori nel corso della stagione significa che le cose non sono andate come dovrebbero e la società lo ha capito. Sono convinto, per questo, che farà tutto il possibile per fare bene il prossimo anno, anche facendo qualche acquisto sul mercato. Soprattutto perché andrà via uno dei pilastri, come Zielinski. Vediamo cosa succederà nelle uscite ed entrate del calciomercato.

Secondo tale indiscrezione, Marek Hamsik avrebbe rivelato che il Napoli, chiaramente non ha vissuto una stagione semplice. Complice di questo campionato non soddisfacente, è anche il cambio di allenatori. Nel corso della stagione si sono verificati ben 3 cambi di allenatore, una vicenda che sottolinea pienamente il momento difficile, che la società partenopea continua a vivere. Diversi gli errori commessi quest’anno, il Napoli non può permettersi di rifarli durante la prossima stagione. Bisognerà riflettere bene sui prossimi movimenti da effettuare in chiave di mercato, ma soprattutto valutare chi deve lasciare la squadra.