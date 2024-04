Calciomercato Napoli, Il Mattino non ha dubbi: svelato il primo colpo estivo

L’estate della rivoluzione si avvicina e il Napoli ha già messo in programma il primo colpo: svelato il nome.

La stagione del Napoli è completamente fallimentare. Gli azzurri, infatti, hanno fallito ogni obiettivo che si erano prefissati all’inizio della stagione. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis è chiamato a risollevare da subito le sorti del Napoli.

Per farlo, il patron azzurro si affiderà a Giovanni Manna, in arrivo dalla Juventus e che già da diverse settimane è al lavoro per conto del Napoli. In estate, gli azzurri procederanno ad una vera e propria rivoluzione e l’obiettivo è andare a colmare il gap con l’Inter che ha monopolizzato il campionato.

Il Napoli, dunque, dovrà lavorare su ciò che non ha funzionato in questa stagione e il primo tassello da inserire per rinforzare la rosa è certamente quello di un difensore centrale.

Mercato Napoli, pronto il primo colpo: è un difensore

In questa stagione il Napoli ha dovuto fare i conti con l’addio di Kim MinJae. Il miglior difensore dello scorso campionato, dopo una sola stagione all’ombra del Vesuvio, è volato in Germania per vestire la maglia del Bayern Monaco.

Gli azzurri hanno provato a sostituirlo con Natan, ma i risultati non sono quelli sperati. Natan, infatti, non ha convinto nessuno e nell’ultimo match contro l’Empoli, pare che la squadra abbia chiesto a Calzona di sostituire il brasiliano dando a lui la colpa della debacle azzurra.

Il primo colpo, dunque, sarà quello del difensore centrale e l’edizione odierna de “Il Mattino” svela che il Napoli chiuderà per David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord.

Il noto quotidiano, inoltre, rivela che sia Hancko che il Feyenoord sono a conoscenza dell’offerta azzurra, pari a 22 milioni di euro. Il club olandese, però, ne vuole almeno 30 per lascia partire il classe ’97. La sensazione, però, è che un accordo tra le parti si troverà e per questo motivo sarà proprio il difensore slovacco il primo acquisto dell’era Manna al Napoli.

David Hancko è un nome che il Napoli segue da tempo. Nelle ultime stagioni è cresciuto moltissimo con la maglia del Feyenoord e la sua valutazione è salita a dismisura. In questa stagione, Hancko ha disputato ben 30 partite e ha dimostrato di essere un difensore con il vizietto del gol. Per lo slovacco, infatti, sono ben 4 le reti in questo campionato.