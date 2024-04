Allenatore Napoli, spunta un nome a sorpresa: viene dall’estero

La panchina del Napoli è ancora vuota per la prossima stagione e De Laurentiis ha fretta di scegliere il prossimo tecnico: spunta un nome a sorpresa.

Il Napoli è ancora alla ricerca di un allenatore per il prossimo anno. Gli azzurri stanno iniziando un nuovo ciclo grazie all’arrivo di Giovanni Manna in società e sono pronti ad un’estate di grande rivoluzione dopo una stagione negativa.

Oltre ad un nuovo ds, il Napoli ha bisogno di un nuovo tecnico. La scorsa estate, Aurelio De Laurentiis ha commesso un grandissimo errore nello scegliere Rudi Garcìa. Un errore ammesso dallo stesso patron azzurro nel corso della stagione, anche se forse sono state attribuite troppe colpe della disfatta azzurra al tecnico francese.

Aurelio De Laurentiis, dunque, non ha alcuna intenzione di ripetere gli errori fatti la scorsa estate e per questo motivo sta sondando ogni opportunità per la panchina azzurra. Sono diversi i nomi accostati al Napoli nelle ultime settimane e ora ne spunta un altro a sorpresa.

Nuovo allenatore Napoli: c’è una pista estera

Aurelio De Laurentiis, nel corso delle settimane, ha intavolato il discorso con diversi allenatori. Tutti i possibili tecnici del Napoli nella prossima stagione, erano italiani. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, pare che tra i possibili futuri allenatori azzurri ci sia anche la pista estera.

Si tratta di Marco Rose, attuale allenatore del Lipsia. Secondo il noto quotidiano il Napoli avrebbe già fatto un primo sondaggio per il tecnico tedesco ex Borussia Dortmund. Gli azzurri, però, non sono l’unica squadra interessata a Rose. Oltre al Napoli, infatti, ci sarebbe anche il Milan pronto a sostituire Stefano Pioli.

“Il Mattino“, inoltre, rivela importanti novità circa la possibilità di vedere Pioli sulla panchina azzurra. Pare che il tecnico parmigiano sia sempre nei pensieri di De Laurentiis che però ha deciso di non affondare il colpo se non dopo che il tecnico abbia risolto il suo contratto con il Milan. Pioli, infatti, ha ancora un anno di contratto e in caso di esonero dovrebbe trovare un accordo sulla buonuscita se vorrà allenare una altra squadra nella prossima stagione.

Oltre a Pioli, resta viva la pista Antonio Conte. Gli intermediari che avevano provato a portarlo a Napoli lo scorso ottobre stanno provando a capire se il tecnico leccese è pronto a ridursi l’ingaggio per sedere sulla panchina azzurra.

Discorso differente, invece, per Gian Piero Gasperini. Il Napoli, infatti, parlerà con il tecnico dell’Atalanta solo qualora decidesse di rompere con i bergamaschi.