Stadio Napoli a Bagnoli, l’annuncio di Manfredi: “Incontro positivo, abbiamo un obiettivo”

Il Napoli continua ad essere impegnato molto anche fuori dal campo, visto il tema stadio a Bagnoli sempre ricorrente. Arriva l’annuncio di Manfredi sull’incontro con De Laurentiis.

Oltre alle questioni di campo, il Napoli continua la propria battaglia anche fuori dal campo, con Aurelio De Laurentiis che porta avanti il progetto per la costruzione del nuovo stadio a Bagnoli. Nel corso delle ultime settimane si sono susseguite varie dichiarazioni sia sul potenziale stadio a Bagnoli che sul restyling del Maradona.

La giornata odierna potrebbe rappresentare un primo punto di partenza verso la costruzione dello stadio a Bagnoli. Difatti si è tenuto un incontro per discutere del tema stadio, in cui erano presenti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ed Aurelio De Laurentiis.

Nuovo stadio Napoli, arriva l’annuncio di Manfredi dopo l’incontro odierno con De Laurentiis

Da diversi mesi è diventata sempre più insistente la battaglia del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la costruzione di un nuovo stadio per gli azzurri. Come è ben noto, il patron azzurro vorrebbe costruire l’impianto nella zona di Bagnoli, su cui è in atto la bonifica dell’intera area. Il sindaco Manfredi inizialmente aveva criticato De Laurentiis per questa idea, ma il pensiero del primo cittadino di Napoli sembra essere cambiato. Nella giornata odierna si è tenuta a Roma una riunione in cui erano presenti Gaetano Manfredi, Aurelio De Laurentiis, il ministro delle Politiche di Coesione, Raffale Fitto, e l’AD di Invitalia, Bernardo Mattarella. Nel corso di questo incontro si è discusso dell’eventuale nuovo stadio del Napoli a Bagnoli, ma anche dell’ipotesi restyling del Maradona. Al termine dell’incontro, Gaetano Manfredi ha parlato di quanto discusso ai microfoni dell’ANSA:

“E’ stato un incontro molto positivo con una logica di forte collaborazione e anche l’impegno del Governo, del ministro Fitto e del ministro Abodi, che non era presente ma sta seguendo con grande attenzione questa vicenda. Il nostro obiettivo è quello di avere uno stadio moderno a Napoli che ci consenta di poter ospitare gli Europei. Si deve accelerare sulle bonifiche e sulle bonifiche a mare e si deve aprire anche il dossier sugli investimenti. Adesso è il momento in cui bisogna attrarre anche gli investitori privati che devono realizzare gli interventi previsti nell’area, visto che abbiamo certezza sui modi e sui tempi delle bonifiche e sull’apertura dei cantieri”.

Il sindaco di Napoli ha aperto dunque all’ipotesi di costruire uno stadio a Bagnoli, che possa essere anche teatro ai campionati europei del 2032. Manfredi attende ora novità sulla bonifica della zona, e si aspetta anche un’accelerazione da parte di De Laurentiis per il progetto. La giornata odierna potrebbe aver segnato il primo passo verso la costruzione del nuovo stadio del Napoli a Bagnoli, ma seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.