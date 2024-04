Pioli candidato allenatore del Napoli: “Futuro? Io sto bene, vi spiego”

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita contro l’Inter in cui ha risposto ad una domanda sul suo futuro.

L’Inter è ufficialmente campione d’Italia. La vittoria per 2-1 nel derby della Madonnina sul Milan è risultata essere decisiva ai fini dell’aritmetica scudetto. Dopo 3 anni dall’ultimo campionato vinto, riecco i nerazzurri trionfare nuovamente. L’ultimo successo è stato targato Antonio Conte che dopo il secondo posto del primo anno, riuscì a vincere un campionato, valevole per il 19esimo nella storia dell’Inter.

La seconda stella guadagnata dall’Inter di Simone Inzaghi ha condannato definitivamente Stefano Pioli, apparso visibilmente dispiaciuto per l’ennesima delusione incassata dai rossoneri. Il tecnico del Milan non è riuscito a gestire la squadra in un’annata calcistica molto complicata in cui ha dovuto fare i conti più volte con diverse indisponibilità.

L’uscita prematura dalla Champions League e la sconfitta ai quarti di finale di Europa League contro la Roma hanno condotto la società milanista, secondo alcune fonti, a prendere la scelta di interrompere i rapporti con l’allenatore emiliano. Il Milan è pronto a puntare su un nuovo profilo che possa far cambiare rotta al club rossonero dopo la piega presa negli ultimi due anni, in cui in campionato è sempre stata molto lontana dalla lotta al titolo.

Stefano Pioli verso il Napoli? Le dichiarazioni nel post partita

Nel post partita Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza vaghe e che rispecchiano soltanto la propria posizione in merito al proprio futuro: “Ciclo concluso? Io sto bene, lavoro bene e credo che la squadra abbia dei margini di miglioramento. Alla fine del campionato tireremo le somme“.

Secondo quanto riportato da Mediaset, Antonio Conte sembrerebbe essere l’obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis che vorrebbe avviare immediatamente il progetto di ricostruzione del club campano in Italia ed in Europa dopo la deludente stagione ma l’ex Juve sembrerebbe aspettare una decisione chiara da parte della dirigenza rossonera.

Ai microfoni di Dazn, ha risposto anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, in merito al futuro della panchina del Milan: “L’allenatore del Milan è Stefano Pioli, confermo questa cosa. Noi siamo concentrati a finire questa stagione”. Di conseguenza salgono le possibilità di vedere l’ex allenatore di Lazio e Fiorentina sempre più lontano da Milanello .

Il patròn del Napoli apprezza molto Pioli e potrebbe seriamente prenderlo in considerazione a seguito di un’eventuale rifiuto della panchina da parte di Antonio Conte.