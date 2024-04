Pioli, annuncio definitivo di Romano: spuntano anche le cifre dell’offerta del Napoli

Il Milan e Stefano Pioli si separeranno al termine della stagione. Il tecnico italiano piace ad Aurelio De Laurentiis per il post Calzona.

Sono ore calde per il futuro di Stefano Pioli. L’attuale allenatore del Milan ha perso l’ennesimo derby contro l’Inter, ma questa volta il sapore è stato del tutto diverso. Infatti, i nerazzurri si sono laureati Campioni d’Italia proprio nel match più atteso dell’anno, dando vita così ad un evento storico. Il futuro del tecnico rossonero era già delineato da qualche settimana, ma dopo il match è però arrivata la conferma definitiva.

L’allenatore, nel postpartita, non ha svelato le idee della società al termine della stagione. Infatti, secondo il tecnico ogni decisione è rimandata alla fine del campionato, proprio quando ci sarà una riunione per valutare l’operato del numero uno del club. Nelle ultime settimane, però, la volontà del Milan è chiara: chiudere il ciclo Pioli. Quest’ultimo è ormai “condannato” all’addio, motivo per il quale è stato accostato anche alla panchina del Napoli per la nuova annata.

Pioli-Milan, c’è la rottura definitiva: la decisione della società

La storia d’amore tra Stefano Pioli e il Milan sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda. Come riportato da Fabrizio Romano, dopo il derby di Milano, la società rossonera licenzierà l’allenatore italiano al termine della stagione.

La decisione da parte dell’amministrazione è già stata presa, motivo per il quale la dirigenza lombarda ha avviato i casting per la panchina in vista dei prossimi anni.

Pioli, avviati i contatti con De Laurentiis: c’è l’offerta del Napoli

Come riportato da “Il Mattino” Stefano Pioli è uno dei candidati per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis starebbe valutando seriamente l’ingaggio del tecnico di Italia per il post Calzona. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Pioli e De Laurentiis hanno avviato i primi contatti a gennaio, subito dopo il secondo rifiuto di Conte a sedersi sulla panchina del Napoli. Il patron, fiutando il pericolo di un inutile inseguimento all’ex ct dell’Italia, ha preso in considerazione l’allenatore emiliano che dodici mesi fa ha eliminato il Napoli dalla Cham-pions. Il club azzurro proporrà un biennale a Pioli a 3 milioni a stagione. Insomma, in linea con il budget azzurro. Pioli, ovvia-mente, rinvia ogni cosa alla fine del campionato e anche lui è perplesso al cospetto del clima che si respira a Napoli in queste ore: non vuole un anno sabbatico. E in Italia, l’unica panchina giusta per lui è quella del Napoli”.

Lo stesso quotidiano, inoltre, fa il punto della situazione in merito ad altri candidati, lanciando addirittura un possibile ritorno di fiamma a sorpresa:

“Nonostante le macerie di una stagione assurda, Vincenzo Italiano farebbe carte false per rivedere bussare alla sua porta il patron azzurro. Che dopo l’assalto di qualche mese fa, nonostante il via libera di Commisso, sta avendo qualche esitazione. Gasperini, invece, è legato all’Atalanta non solo da un contratto ma anche da un legame speciale: non è facile smuoverlo da lì, anche se l’idea di riaprire un ciclo a Napoli lo manda al settimo cielo. Occhio agli outsider: come Sousa, per esempio. Ma è certo che questo clima non aiuta a trovare un allenatore”.

Si è entrati ormai nel vivo della corsa per la panchina del Napoli, in attesa di capire come si concluderà quest’annata amara per la compagine partenopea.