“Occhi dal Qatar sul Napoli”, rivelazione clamorosa in diretta

In casa Napoli è giù partita la rivoluzione in vista della prossima stagione, dove per forza di cose ci saranno dei grandi cambiamenti sia in dirigenza che nell’organico della squadra. Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore, e nel mentre è impegnato anche su alcune questioni extra campo.

Napoli, clamorosa indiscrezione sul futuro della società: c’entra lo sceicco del PSG

L’andamento stagionale del Napoli è stato del tutto insufficiente, con gli azzurri che non sono stati in grado di dare seguito all’ottima stagione precedente, in cui è arrivato lo scudetto. Il presidente De Laurentiis è al lavoro per rimediare ai suoi errori e quelli dei dirigenti azzurri, e per questo sta iniziando a programmare già la prossima stagione. Nelle ultime ore il mondo Napoli è stato però scombussolato da una clamorosa rivelazione sul futuro societario del club. La rivelazione arriva direttamente dall’ex centrocampista del Napoli, Fabio Montezine, che ai microfoni di Radio CRC ha lanciato la clamorosa bomba: “Vivo in Qatar da 18 anni, so che la famiglia reale, proprietaria del Psg, è interessata ad investire nel calcio Napoli. Degli amici che frequentano la famiglia Al Thani me lo ripetono continuamente”. Una bomba clamorosa, che torna a rimbalzare in ottica Napoli nuovamente, dopo i rumors circolati già nel corso delle stagioni precedenti.

Se questa rivelazione dovesse trovare conferme, avrebbe del clamoroso. La famiglia Al Thani, proprietaria anche del PSG, sarebbe pronta a investire seriamente sul Napoli. L’ingresso in dirigenza della famiglia reale qatariota sconvolgerebbe il mondo Napoli, che potrebbe entrare clamorosamente tra i club più ricchi al mondo. Ovviamente tra il rilasciare un’indiscrezione e la concretezza dei fatti passa molto, e solo eventuali movimenti potranno rivelare la verità o meno di questa bomba. Ovviamente ora si aspetta la replica da parte della stessa famiglia Al Thani, ma anche dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Occhio dunque al futuro societario del Napoli, che potrebbe essere stravolto qualora venisse confermata la rivelazione sulla voglia della famiglia qatariota di investire sul Napoli.