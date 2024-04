Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis riduce l’elenco: si sceglierà fra tre nomi

Aurelio De Laurentiis continua ad essere impegnato nel casting per scegliere il prossimo allenatore del Napoli. Si riduce a tre la lista dei pretendenti.

La stagione del Napoli è stata una vera e propria disfatta, con gli azzurri che hanno deluso le aspettative che c’erano ad inizio stagione. Nel corso di questa stagione, sono arrivati due esoneri in casa Napoli, con tre allenatore che si sono seduti sulla panchina azzurra.

In vista della prossima stagione, Aurelio De Laurentiis sta cercando un nuovo allenatore che possa far risorgere il Napoli dalle ceneri. Si è ridotto l’elenco dei pretendenti, con il patron azzurro che sceglierà tra tre nomi.

Nuovo allenatore del Napoli, si riduce a tre l’elenco di De Laurentiis

Nel corso di questa stagione, il Napoli è stato costretto ad usufruire di ben tre allenatori a causa dei tanti problemi avuti dalla squadra. Rudi Garcia sin da subito si è rivelata la scelta sbagliata come successore di Luciano Spalletti. Anche la scelta di puntare su Walter Mazzarri per sostituire il tecnico francese si è rivelata una scelta scellerata. Il tecnico italiano è stato poi sostituito da Francesco Calzona, che però non è riuscito neanche lui a trovare la quadra giusta. In vista della prossima stagione, De Laurentiis ha avviato il casting per scegliere il prossimo allenatore. Nel corso di questi mesi si sono susseguiti diversi nomi, ma la lista si è decisamente ridotta. Difatti come riportato da Sky Sport, la lista di De Laurentiis si è ridotta a tre nomi per la panchina del Napoli, con il nuovo allenatore che sarà uno tra Conte, Gasperini e Pioli.

Il presidente azzurro sceglierà tra questi tre il prossimo allenatore del Napoli. I tre allenatori si alternano le posizioni costantemente, con Gasperini che ora sembra essere in pole rispetto ad Antonio Conte e Stefano Pioli. Ovviamente ad oggi il più probabile resta però Conte, visto che attualmente è libero rispetto agli altri due. Difatti Gasperini e Pioli dovranno sciogliere le riserve sul proprio futuro al termine della stagione. I due allenatori si incontreranno rispettivamente con le dirigenze di Atalanta e Milan, e sceglieranno se proseguire ancora insieme o stringersi la mano e salutarsi. Intanto Aurelio De Laurentiis ha iniziato a sondare tutti e tre i tecnici, in modo da capire quali sono le loro intenzioni in vista della prossima stagione. Le prossime settimane saranno quelle decisive, con De Laurentiis che sceglierà chi guiderà il suo Napoli nel corso della prossima stagione.