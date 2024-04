Caprile-Napoli, sarà il titolare dopo Meret? Annuncio dell’agente – ESCLUSIVA

Il Napoli guarda con attenzione alla crescita di Elia Caprile. L’agente ha fatto un annuncio sul futuro ai nostri microfoni.

Il momento buio del Napoli prosegue. Nell’ultimo match di campionato è arrivata la decima sconfitta in Serie A. La prestazione offerta al Castellani contro l’Empoli è stata ancora una volta ampiamente insufficiente e sul banco degli imputati è finita anche la squadra.

Aurelio De Laurentiis, ora, ha deciso che in estate ci sarà rivoluzione. Sono davvero tantissimi gli azzurri che con ogni probabilità lasceranno il club. Questo significa che altrettanti ne arriveranno per sostituirli.

Alcuni, però, il Napoli li ha già in casa. Tra questi c’è anche Elia Caprile, portiere in prestito proprio all’Empoli e che sta disputando una grandissima stagione d’esordio in Serie A con la maglia dei toscani.

Il Napoli ha sempre puntato molto su Caprile, portiere classe 2001. Dopo il prestito al Bari nella scorsa stagione, quest’anno è arrivato l’esordio in Serie A con la maglia dell’Empoli.

Le sue prestazioni hanno entusiasmato i tifosi azzurri che si chiedono quando arriverà il momento per Caprile di vestire la maglia azzurra. Proprio riguardo al futuro, è intervenutk in esclusiva ai nostri microfoni Graziano Battistini, agente del giocatore.

Di seguito quanto evidenziato:

Come reputi la stagione di Caprile e la sua crescita?

“Io credo che stia facendo una stagione molto importante. Non bisogna dimenticare che ha iniziato con l’handicap dell’infortunio che gli ha pregiudicato la possibilità di giocare tutto il girone d’andata e quindi ha avuto la difficoltà di non poter usufruire di tutta la stagione per crescere. Ha dovuto far di necessità virtù e ha accelerato i tempi. Lui ha giocato la seconda parte di campionato e con lui in porta l’Empoli è più in su in classifica. Devo dire che ha dato un grande contributo nonostante fosse al debutto in una grande categoria come la Serie A. Per l’ennesima volta ha risposto presente ad una sollecitazione così importante”.

Ad Empoli è uno dei migliori per numero di parate. Ha sempre avuto questa grande esplosività tra i pali?

“È un portiere che sa interpretare il ruolo come vogliono quasi tutti gli allenatori. È padrone dell’area di rigore. Quando è sollecitato con i piedi, risponde sempre presente. È sempre molto bravo nel leggere le varie ripartenze, sia con i piedi che con le mani. Cerca sempre di alzare l’asticella sulle palle alte ed è bravo tra i pali. È un portiere completo, però sa benissimo che per provare ad arrivare a certi livelli bisogna sempre lavorare forte per alzare il più possibile il livello in tutto”.

Sta lavorando anche per diventare il nuovo portiere del Napoli? Ci sono degli scenari possibili per il suo arrivo a Napoli?

“Bisogna partire dal concetto che tutto passa da Empoli, dall’esperienza che sta facendo e sa benissimo che conquistare una salvezza a Empoli è importantissimo per tutti, anche per lui. Se ne riparlerà, ma lui è un ragazzo ambizioso che non vuole porsi nessun tipo di limite e vuole arrivare il più in alto possibile. Visto che è del Napoli, l’obiettivo è quello di poter difendere la porta del Napoli”.

Il suo sogno è anche quello di vestire la maglia della Nazionale?

“Tutti cercano sempre di giocare ai massimi livelli. Nel momento in cui si riesce ad esplodere nel proprio club e arrivare a certi livelli in un club come il Napoli è ovvio che di conseguenza si pensa anche alla Nazionale. Per adesso, però, torniamo indietro e pensiamo al discorso attuale che è la salvezza da provare a conquistare con l’Empoli con tutte le forze”.