Nuovo allenatore Napoli, spunta un nome a sorpresa – KKN

Non solo Pioli, Conte e Gasperini: sul taccuino del presidente De Laurentiis c’è anche un nome a sorpresa.

Nuove news sopraggiungono in merito al prossimo allenatore del Napoli: Aurelio De Laurentiis starebbe monitorando più profili per assicurarsi un nuovo mister valido e immediatamente competitivo. Gli azzurri, dopo la deludente stagione, affronteranno le ultime sfide rimaste con un morale molto basso ed ormai rassegnato. Di conseguenza, la società bada già ad occuparsi della prossima stagione, in cui il Napoli non può permettersi più di sbagliare.

L’estate 2024 sarà caratterizzata da numerosi cambiamenti sotto l’ombra del Vesuvio: Mauro Meluso non sarà più il direttore sportivo del club campano dopo i gravi errori commessi insieme alla società riguardo alla campagna acquisti e la scelta degli allenatori, la panchina partenopea subirà nuovamente una rivoluzione e gli interpreti della squadra non saranno quelli dell’ultimo scudetto. Su tutti, Victor Osimhen lascerà il capoluogo campano dopo il pagamento della clausola rescissoria da parte del club che vorrà acquistarlo mentre Piotr Zielinski andrà via a parametro zero.

De Laurentiis è in pressing sul CT di una Nazionale, la situazione

Nelle ultime ore, oltre ai soliti nomi accostati alla corte di Aurelio De Laurentiis, è venuto fuori un nuovo allenatore che potrebbe seriamente prendere le redini della squadra azzurra. A diffondere questa notizia è stato Fabio Cannavo, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il numero uno dei partenopei sta sondando il terreno per la scelta del prossimo mister da sistemare sulla panchina del Napoli. Antonio Conte rimane il sogno ma in caso di esito negativo, De Laurentiis starebbe prendendo in considerazione più opportunità. In pole ci sarebbe Stefano Pioli, sempre più lontano dal Milan dopo l’uscita di scena in Europa League per mano della Roma.

A prendere quota, nelle ultime ore, è il profilo di Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio con cui disputerà l’imminente europeo in Germania, proprio nel Paese in cui si è consacrato come uno tra i principali allenatori.

Le sue esperienze parlano chiaro: dal 2008 al 2015 ha allenato lo Stoccarda per poi passare prima allo Schalke 04 e poi al Borussia Mönchengladbach. L’apice della sua giovane carriera lo ha vissuto al Lipsia, con cui nella stagione 2021-22 ha vinto la Coppa di Germania.

Sicuramente una pista molto interessante che il patròn azzurro potrebbe seriamente decidere di prendere in considerazione. Più defilati sembrano essere Gian Piero Gasperini, orientato al rinnovo con l’Atalanta e Vincenzo Italiano, successore di Thiago Motta al Bologna.