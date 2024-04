Napoli-Roma, “stadio vuoto” per protesta? Le ultime sui biglietti

Napoli-Roma domenica alle 18, le ultime notizie sui biglietti del big match allo stadio Diego Armando Maradona.

Domenica 28 aprile andrà in scena il match Napoli e Roma, valevole per la 34esima giornata di Serie A. Gli azzurri completamente al tappeto sul piano piscologico finora, proveranno a concludere la stagione provando a salvare almeno la faccia. Un eventuale posizionamento europeo garantirebbe alla società di Aurelio De Laurentiis la quindicesima partecipazione consecutiva ad una competizione europea.

A seguito della sconfitta contro l’Empoli, i tifosi azzurri hanno voluto un faccia a faccia con i calciatori al termine della gara allo stadio Castellani. Il deludente risultato oltre a creare un malcontento generale ancora più rilevante non ha fatto altro che mettere nei guai Calzona e squadra che hanno perso l’ennesima occasione.

Vincere contro Frosinone ed Empoli, due squadre che occupavano fino all’ultima trasferta, rispettivamente il 18esimo e 17esimo posto, sarebbe stato decisivo in vista della corsa alla prossima e nuova edizione della Champions League. I 6 punti avrebbero condotto il Napoli a -1 proprio dalla Roma che domenica affronterà gli azzurri. Nel mezzo, a complicare eventualmente lo stato fisico dei giallorossi, c’è il recupero della partita contro l’Udinese, sospesa per il malore accusato, poi fortunatamente rientrato, dal difensore Ndicka settimana scorsa.

“Disertate lo stadio!”, l’esito dell’appello dei tifosi azzurri

Il Derby del Sole è sempre stata una partita molto sentita da entrambe le tifoserie, pronte sempre e comunque a sostenere la propria compagine. Negli ultimi anni, al Maradona i risultati hanno sempre sorriso alla squadra di casa. L’ultimo successo dei giallorossi a Napoli è risalente al 2018 quando il 2 a 4 della squadra di Di Francesco complicò i piani scudetto di Maurizio Sarri.

La stagione del Napoli non è stata affatto esaltante e, pertanto, gran parte dei tifosi azzurri chiedevano a gran voce di disertare lo stadio dopo la sconfitta di Empoli. La reazione dei supporters partenopei è stata la solita: nonostante tutto a sostegno dei propri beniamini. Un atteggiamento che esprime esplicitamente tutto l’amore che un popolo prova per la maglia azzurra.

Di conseguenza, è previsto addirittura sostanzialmente sold out allo stadio Maradona. Non a caso nei giorni scorsi, la bandiera degli azzurri, Giuseppe Bruscolotti, ha reclamato rispetto nei confronti dei tifosi del Napoli dopo gli ultimi risultati ottenuti ed a causa dell’atteggiamento della società che, a suo parere, non starebbe facendo abbastanza per far riavvicinare il pubblico azzurro alla squadra.