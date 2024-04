Grave lutto per Maurizio Sarri, vicinanza dal Napoli: il messaggio di cordoglio del club

La giornata odierna purtroppo ha portato un grave lutto per l’ex Napoli, Maurizio Sarri. Arriva il messaggio di cordoglio del club verso l’ex allenatore.

Maurizio Sarri è stato per tre anni alla guida del Napoli, con la quale ha sfiorato la conquista dello scudetto, sfumato poi per pochi punti. La separazione tra il tecnico ed il Napoli non è stato dei migliori, ma Sarri ha comunque conservato un ottimo rapporto con l’intera tifoseria azzurra.

Purtroppo è arrivata una grave perdita nella giornata odierna per Sarri. Arrivato immediatamente il messaggio di cordoglio da parte del Napoli tramite i suoi social.

Grave lutto per Sarri: il messaggio di cordoglio del Napoli

Non è un periodo brillante per Maurizio Sarri, che continua a ricevere batoste dopo l’addio alla Lazio di qualche settimana fa. L’ex allenatore del Napoli purtroppo ha subito un grave lutto, con la madre Clementina che si è spenta nella giornata odierna. Il tecnico italiano non sta vivendo uno dei periodi migliori della sua vita. L’esperienza alla Lazio non è andata come ci si aspettava, ma Sarri era già a caccia di una nuova avventura da disputare già dalla prossima stagione, magari anche all’estero. Purtroppo ad aggravare il periodo negativo per il tecnico è stata la scomparsa della madre Clementina. Sono arrivati immediatamente i messaggi di cordoglio da parte del Napoli – ma anche della Lazio – sui social network, che hanno mostrato la propria vicinanza al loro ex allenatore.

Di seguito il messaggio di cordoglio rilasciato dal Napoli sul proprio profilo X:

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Maurizio Sarri e dei suoi familiari per la scomparsa della cara mamma Clementina. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 22, 2024

Dopo un ultimo periodo non del tutto positivo, arriva anche il grave lutto per Maurizio Sarri, che perde la sua amata mamma. Tutto il mondo Napoli ha voluto dare le proprie condoglianze all’ex tecnico azzurro. Difatti nel messaggio di cordoglio vengono riportate le condoglianze da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, insieme a quelle di tutto lo staff, della dirigenza e del gruppo squadra. Un gesto importante e non scontato quello effettuato dal Napoli, che ha mostrato la propria vicinanza al suo ex allenatore, seppur i rapporti lavorativi non si siano chiusi nel migliore dei modi. È probabile che una piccola delegazione del Napoli si rechi al funerale della madre di Maurizio Sarri, per mostrare ulteriore vicinanza all’ex allenatore azzurro. Oltre al messaggio del Napoli, è arrivato anche quello del suo ultimo club, ovvero la Lazio. Ai tanti messaggi di cordoglio per Sarri ed i suoi cari ci uniamo anche noi della redazione di Spazionapoli.it, che porgiamo le più sentite condoglianze all’intera famiglia.