Nuovo allenatore, De Laurentiis ha fretta: un nome insidia Conte

Il nome del futuro allenatore del Napoli è ancora avvolto nella nebbia: oltre a Conte, le quotazioni di un tecnico di Serie A sono in aumento.

Il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere. Aurelio De Laurentiis sta provando a mettere a posto i primi tasselli per provare a svoltare dopo una stagione indegna. Gli azzurri, con ogni probabilità, sono i peggiori campioni d’Italia nella storia della Serie A.

All’ombra del Vesuvio non ha funzionato nulla dopo una stagione in cui, invece, ha funzionato tutto. De Laurentiis, dunque, è chiamato ad un’impresa, ma, a differenza della scorsa estate, si farà aiutare in maniera diversa.

Giovanni Manna, prossimo ds azzurro, ha sicuramente un esperienza più ampia per quanto riguarda i top club rispetto a Mauro Meluso. Il suo apporto, dunque, sarà fondamentale e insieme a lui verrà scelto il prossimo allenatore del Napoli.

Al momento i possibili nomi per il futuro del Napoli sono quelli di Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

Nuovo allenatore Napoli, in aumento le quotazioni di Gasperini

Aurelio De Laurentiis non ne ha mai fatto mistero, ma il suo sogno per la panchina del Napoli è Antonio Conte. L’ex allenatore di Inter e Juventus sembra il profilo ideale per dare una scossa ad una squadra da encefalogramma piatto per l’intera stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, per il tecnico leccese, sarebbe pronto un contratto pluriennale da otto milioni a stagione. Al momento non si è ancora arrivati all’accordo e il Napoli non potrà aspettare in eterno. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis sta valutando anche Gasperini e Pioli.

Nelle ultime ore, sempre secondo Tuttomercatoweb, le quotazioni del tecnico dell’Atalanta sarebbero in aumento. Gasperini già in passato era stato accostato al Napoli e adesso è un’idea che stuzzica la mente di De Laurentiis. Il tecnico, però, ha un anno di contratto con l’Atalanta e non è scontato che la famiglia Percassi acconsenta all’addio prima del termine del contratto.

L’altra ipotesi in casa Napoli è quella di Stefano Pioli. Il tecnico parmense è sempre più vicino all’esonero a fine stagione e sarebbe pronto a gettarsi subito in una nuova esperienza.

Sullo sfondo, rimane viva l’ipotesi Vincenzo Italiano. Il tecnico lascerà la Fiorentina a fine stagione ed in passato è stato vicino al Napoli. Al momento, però, è più defilato rispetto ai tre colleghi e la sua opzione più concreta è quella del Bologna che saluterà Thiago Motta.