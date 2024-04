Inter come il Napoli? La risposta di Inzaghi: nessun dubbio

Simone Inzaghi, alla vigilia del match scudetto contro il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un paragone con il Napoli.

L’Inter è ad un centimetro dallo Scudetto e la partita di domani, molto probabilmente, certificherà il ventesimo scudetto nerazzurro, valevole la seconda stella. Di conseguenza il Napoli si scucirà dal petto il tricolore per consegnarlo alla squadra che di gran lunga si è dimostrata superiore alle altre in questa stagione.

La vittoria nel derby contro il Milan potrà avere una valenza storica e Simone Inzaghi, infatti, alla vigilia di un match così importante per la sua carriera ha caricato i suoi ragazzi per il raggiungimento di un obiettivo che ad i nastri di partenza, nonostante la corposa rivoluzione della rosa rispetto allo scorso anno, vedeva l’Inter tra le favorite.

Complice il tracollo della Juventus in corso d’opera, gli alti e bassi del Milan e la disastrosa stagione del Napoli, il team nerazzurro si è ritrovato la strada completamente spianata verso il titolo facendo tesoro dell’immensa qualità dei calciatori a disposizione di Simone Inzaghi. Soprannominato “re di Coppe” per aver vinto tra Lazio ed Inter molteplici Coppe Italia e Supercoppe Italiane, quest’anno ha dovuto abbandonare la corsa prematuramente e in Champions League per mano dell’Atletico Madrid e in Coppa Italia per merito del Bologna.

Inzaghi sicuro: “Noi non come il Napoli, la nostra dirigenza già si sta muovendo”

Nella consueta conferenza stampa che anticipa la gara di campionato, Simone Inzaghi ha risposto ad una domanda in cui veniva tirata in ballo la squadra di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli dopo la splendida stagione condotta soltanto un anno fa ha subìto un contraccolpo psicologico dettato dai vari cambiamenti che ne hanno condizionato la stagione, oltre agli errori nelle decisioni dei vertici del club.

L’allenatore nerazzurro ha spiegato che con la propria squadra nutre la volontà di proseguire un cammino ormai avviato da tre anni conditi da vittorie, trofei ed il raggiungimento di una finale di Champions League, persa contro i campioni del Manchester City. Pertanto, preso in riferimento il Napoli dal giornalista che gli ha posto la domanda, ha affermato: “Teme il precedente del Napoli? Sappiamo che nel calcio le stagioni sono sempre diverse, ma abbiamo una dirigenza alle spalle che si sta muovendo perché si possa continuare, sapendo che io e la squadra pensiamo a questa stagione e non al 2024 o al 2025″.