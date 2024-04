Il Napoli cade anche ad Empoli, furia De Laurentiis: pesantissima decisione contro la squadra

Ennesima sconfitta stagionale per il Napoli che scatena l’ira del presidente De Laurentiis, presa una dura decisione nei confronti dei calciatori.

A questo punto si può parlare di crisi Napoli. La sconfitta contro il modesto Empoli per 1-0 con gol di Cerri che mancava all’appuntamento con la rete in Serie A da tre anni, apre a una grande riflessione in casa azzurra. Sono ormai dieci i K.O. in campionato degli ormai ex campioni d’Italia, troppi anche per conservare un briciolo di dignità che ormai è andato perso. Lo da bene Calzona, che a fine partita chiede scusa ai tifosi dinnanzi alle telecamere, ma non basta per ripagare una stagione mortificante come quella che stanno vivendo i supporters azzurri.

E lo sa bene anche il presidente De Laurentiis, primo responsabile di un’annata da non protagonista con scelte inspiegabili fatte a inizio stagione. Ma se è vero che non avere un Napoli competitivo è colpa della società, assistere alla deprimente prestazione di Empoli è completamente colpa di calciatori, ormai privi di ogni stimolo. Energie mentali che lo stesso Calzona non è riuscito a dare nel corso degli allenamenti. Eppure l’Europa era lì, a portata di mano, lasciata sfuggire elargendo – tra l’altro – punti salvezza un po’ a chiunque.

Napoli in ritiro fino al termine del campionato, la durissima decisione di De Laurentiis

Una situazione insostenibile che il presidente De Laurentiis pare non sia intenzionato a veder proseguire ulteriormente. Ecco perché – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero uno del club partenopeo avrebbe preso la drastica decisione di mandare l’intera squadra in ritiro fino al termine del campionato. Una scelta se vogliamo punitiva, nei confronti di un gruppo che ormai non ha più voglia di continuare a lottare. Ecco quanto evidenziato:

Un’eclissi, un sipario che cala impietosamente: anche De Laurentiis, apparso nell’intervallo, a fine partita non si vede, non passa dagli spogliatoi, evidentemente è già lontano. Però si fa sentire: dopo la decima sconfitta e un’altra prestazione da cancellare e dimenticare, il presidente fa arrivare alla squadra e a Calzona la sua intenzione di indire un ritiro permanente fino alla fine del campionato. L’idea di una punizione durissima, certo, in coda a una delle giornate più meste degli ultimi anni. E forse della sua era.

Già altre volte De Laurentiis era intervenuto in maniera così forte. Spesso anche esagerando, ma dopo la prestazione offerta ad Empoli, anche quella del ritiro permanente non sembra una scelta poi così azzardata. La decisione definitiva – chiosa Il Corriere dello Sport – sarà presa entro oggi.