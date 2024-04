Empoli-Napoli, presa la decisone ufficiale: sul ritiro

Dopo la pessima prestazione contro l’Empoli si è palesata l’ipotesi di ritiro punitivo contro fino al termine della stagione: è arrivata la decisione definitiva.

Contro l’Empoli è stata scritta un’altra pagina buia della storia di questa stagione del Napoli. Gli azzurri sono apparsi impalpabili e hanno offerto una delle prestazioni peggiori dell’intera stagione.

La pazienza dei tifosi è finita da tempo e anche quella di Aurelio De Laurentiis è ai minimi storici. Il patron non sopporta più ulteriori figuracce e nelle ultime ore ha preso piede l’ipotesi di un ritiro punitivo fino al termine della stagione.

Napoli in ritiro punitivo? La decisione ufficiale

Per il Napoli non sarebbe il primo ritiro di questa stagione. Lo stesso avvenne diversi mesi fa e i giocatori risposero con la vittoria contro la Salernitana in extremis.

Secondo quanto raccolto in esclusiva per SpazioNapoli.it dal noto giornalista Marco Giordano, però, il ritiro punitivo non ci sarà.

Questo è quello che trapela per il momento da Castel Volturno. L’ipotesi ritiro, però, non è tramontata del tutto. Il patron azzurro, infatti, valuterà nuovamente la situazione dopo il match contro la Roma e in caso di prestazione ancora una volta insufficiente, spedirà l’intera squadra in ritiro.