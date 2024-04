Empoli-Napoli, nuovi retroscena dal Castellani: su De Laurentiis e Di Lorenzo

Sono ore complicatissime in casa Napoli dopo la debacle contro l’Empoli: svelato cosa ha detto De Laurentiis all’intervallo e le scuse di Giovanni Di Lorenzo ai tifosi.

Il Napoli sta vivendo una delle pagine più tristi della sua storia recente. La sconfitta contro l’Empoli ha fatto ripiombare l’intero ambiente azzurro nello sconforto. La squadra sembra impalpabile. Nessun impulso esterno riesce a smuovere i giocatori che offrono ogni domenica prestazioni sempre peggiori.

I tifosi hanno perso, giustamente la pazienza. Al termine del match del Castellani, la squadra è andata a scusarsi con gli Ultras presenti a Empoli, ma questo non è bastato. La speranza è che questa stagione termini il prima possibile per poi provare a svoltare nel corso dell’estate.

Anche Aurelio De Laurentiis ha perso la pazienza di fronte ad una squadra spenta e immobile e nel corso dell’intervallo contro l’Empoli si è diretto negli spogliatoi. Oggi è stato svelato cos’ha detto alla squadra.

De Laurentiis furioso negli spogliatoi: le sue parole

Così come tutti i tifosi azzurri, anche Aurelio De Laurentiis è insofferente per la situazione in cui versa la squadra. Il patron azzurro non avrebbe voluto assistere ad una nuova pessima figura e per questo motivo si è diretto negli spogliatoi al termine del primo tempo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, pare che si sia diretto furioso negli spogliatoi, ma non ha parlato ai singoli giocatori.

Il patron azzurro, infatti, ha seguito il confronto acceso tra la squadra e l’allenatore e nel mentre diceva a voce alta cosa pensava di ogni giocatore. Parole dure e un attacco frontale nei confronti di ogni singolo componente della rosa azzurra. Una reazione, quella di De Laurentiis, di pancia e figlia di una rabbia che è cresciuta a dismisura nel corso della stagione.

Di Lorenzo chiede scusa ai tifosi: avete sentito?

Al termine del match, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo è stato immortalato mentre andava a chiedere scusa ai tifosi per l’ennesima prestazione vergognosa.

Sempre secondo il Corriere della Sera, dopo essere stato richiamato dagli Ultras, Di Lorenzo avrebbe spiegato quelle che sono le sue motivazioni dietro una situazione così tragica. Il capitano avrebbe provato a difendere la squadra spiegando che tutto ciò che è accaduto in questa stagione li avrebbe svuotati e non hanno più le forze per risorgere da questa situazione. La squadra, secondo Di Lorenzo, ha perso ogni riferimento a causa dei molti cambiamenti. Nessuno dei presenti, però, ha accettato le parole del numero 22 azzurro.