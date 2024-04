De Laurentiis a Palazzo Chigi: incontro con il governo, svelato il motivo

Aurelio De Laurentiis è atteso martedì a Roma, presso Palazzo Chigi: il motivo dell’incontro con il governo.

La stagione partenopea è stata caratterizzata da diversi e molteplici fattori che non hanno permesso agli azzurri di proseguire il proprio cammino, nelle competizioni disputate, in maniera serena e performante. L’unica notizia positiva che potrebbe essere ricordata in questa drammatica annata calcistica potrebbe soltanto essere relativa ad un’eventuale svolta riguardo al nuovo stadio del Napoli.

Il patròn del Napoli nella giornata di martedì sarà atteso a Palazzo Chigi per un incontro con il governo a causa di una sua richiesta avanzata ormai da tempo. Il numero uno degli azzurri, infatti, incontrerà anche il ministro per il sud e la coesione Raffaele Fitto per discutere riguardo alla gestione della situazione, relativa allo stadio, che ormai De Laurentiis sembra difendere con fermezza.

La squadra partenopea continua a cedere nei suoi ormai soliti incidenti di percorso ma il presidente, al contrario, ha le idee ben chiare: le stesse che non vanno a genio al sindaco Gaetano Manfredi, completamente in disaccordo con la decisione di De Laurentiis di trasferirsi da Fuorigrotta presso un’altra area in cui sorgerà la nuova casa partenopea. Il prossimo incontro, secondo quanto riportato da ANSA, potrebbe sancire una vera e propria sterzata decisiva a favore di una delle due parti.

De Laurentiis pronto a portare avanti il suo progetto, la situazione

Alla riunione attesi anche i rappresentanti di Invitalia, che stanno realizzando i lavori all’ex area Italsider di Bagnoli: territorio in cui il presidente De Laurentiis vorrebbe far sorgere il nuovo stadio affinchè possa completamente liberarsi dalla custodia del Comune di Napoli. Il numero 1 partenopeo, di conseguenza, avrebbe il desiderio di aprire la struttura anche ad Euro 2032 che si terrà in Italia ed in Turchia.

Il ministro Fitto e il Comune di Napoli non sono assolutamente d’accordo sul fatto che un nuovo stadio possa rimpiazzare il Maradona e di conseguenza quest’ultimo sembrerebbe essere la sede adatta per ospitare e le gare del Napoli e quelle relative alla competizione che tra 8 anni potrebbe essere ospitata anche dalla città partenopea.

Intanto, De Laurentiis è pronto a presentare il suo progetto di uno stadio che possa risultare essere adeguato a portare a Napoli gli Europei 2032, ma che possa ospitare anche i campi per il nuovo centro sportivo, utile per dare vita ad un nuovo vivaio di proprietà del club azzurro.