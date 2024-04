Da Salerno, che attacco al Napoli: “Era successo anche con Spalletti”

Da Salerno attaccano il Napoli dopo il clamoroso scivolone nella giornata di ieri contro l’Empoli, persa 1-0 al Castellani.

Ennesimo scivolone stagionale per il Napoli che tra Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona ha collezionato ben 10 sconfitte in Serie A. Contro l’Empoli, in questa stagione, gli azzurri non sono riusciti a conquistare neanche un punto: la partita d’andata, persa per 0-1, è stata fatale per l’ex tecnico della Roma che ha dovuto abbandonare la panchina del Napoli a seguito del gol di Zurkowski allo scadere.

Il Napoli, in questa stagione, non è riuscito ad ingranare la marcia giusta ed intanto da Salerno arrivano le prime accuse nei confronti della squadra partenopea, colpevole, secondo il punto di vista granata, di essersi consegnata agli avversari troppe volte in questa stagione, a discapito della Salernitana. Un’attacco molto pesante, frutto dei risultati ottenuti nella corrente stagione e con la squadra campione d’Italia e in generale.

I granata, infatti, non hanno ancora digerito l’atteggiamento dei calciatori del Napoli di giocarsi il match fino all’ultimo secondo proprio contro la Salernitana e vincere al 96esimo minuto, grazie al gol rimonta di Amir Rrahmani, decisivo per il 2-1 finale. Inoltre a fare infuriare ancora di più i tifosi salernitani è stato l’approccio con cui gli azzurri hanno disputato il match del Castellani: senza mai provare di affondare il colpo e soprattutto senza sostanza.

“Napoli defilato contro le rivali della Salernitana”, l’accaduto con Spalletti

Secondo quanto si legge sulla testata giornalistica “TuttoSalernitana”, anche nella passata gestione Spalletti, eventi di questo tipo si sono ripetuti più volte ancora a discapito del club granata. I match presi in considerazioni sono stati quelli contro Lecce ed Hellas Verona in cui, l’ex allenatore del Napoli avrebbe schierato una formazione “più leggera” per favorire gli avversari così da far riposare i titolari e schierarli nel derby campano.

Ecco quanto riportato: “Non c’è nemmeno voglia di arrabbiarsi se i “cugini” (quelli del famoso ponte) attacchino fino al 95′ contro la Salernitana per poi dare sei punti all’Empoli e pareggiare con Cagliari e Frosinone. Un po’ come accadde l’anno scorso, con Spalletti che optò per le seconde linee contro Lecce e Verona per poi presentarsi al gran completo all’Arechi”.

Una presa di posizione critica nei confronti del club di Aurelio De Laurentiis che, soprattutto in questa stagione, ha lasciato dietro di sè tanti punti: 6 con l’Empoli, 4 con il Genoa, 2 con il Frosinone, 2 con il Cagliari. Tutte squadre, ai nastri di partenza, rivali della Salernitana.