Crisi Napoli, delusione enorme per ADL: Sky svela cos’ha fatto all’intervallo

Ennesima pagina amara della stagione del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis non ha nascosto il suo disappunto

A Empoli solamente l’ennesima triste, o meglio indegna, pagina di un campionato che si sta trascinando più meno avanti sin dalla terza giornata, data del primo ko stagionale, arrivato contro la non irresistibile Lazio di Maurizio Sarri.

Un’annata davvero maledetto per la squadra partenopea, che contro l’Empoli incassa l’ennesima delusione che vale, questa volta in maniera ufficiosa, l’addio alla speranza di agganciare miracolosamente la Champions League. Risultato e atteggiamento che non è stato affatto gradito dai tifosi presenti al Castellani, che hanno avuto un faccia a faccia con i giocatori allenati da Francesco Calzona. Anche lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis non ha nascosto il suo malcontento, così come raccontato dal retroscena svelato da Sky Sport.

Empoli – Napoli: De Laurentiis negli spogliatoi, l’accaduto spiegato in diretta

Tra i maggiori responsabili della medesima situazione vi è senza dubbio Aurelio De Laurentiis, che sicuramente non ha saputo gestire al meglio il Napoli post Scudetto. Dalla gestione del mercato, fino ad arrivare alla questione allenatori: il numero uno dei partenopei è sul banco degli imputati soprattutto da parte dei tifosi, che spesso nelle ultime uscite hanno contestato il patron di FilmAuro.

Insomma, un’annata horror, proprio nel campionato della riconferma: quello a cui il Napoli si presentava dopo oltre 30 anni da campione d’Italia, con un bellissimo tricolore cucito meritatamente sul petto. Un vero e proprio ossimoro se si guarda le indegne prestazioni della stagione 2023 – 24, per la delusione dello stesso numero uno dei partenopei. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, giornalista per SKY Sport, il patron del Napoli avrebbe manifestato proprio quest’oggi tutta la sua delusione già al termine della prima frazione.

Stando a quanto raccontato dal giornalista, infatti, come già accaduto altre volte nell’arco del campionato, il patron dei campioni d’Italia è sceso negli spogliatoi al minuto 45, probabilmente cercando di spronare la squadra, senza alcun tipo di successo considerando la reazione seguente. Il Napoli pare non avere più nervo, apparendo quasi rinunciatario a rincorrere gli ultimi obiettivi in questa ultima frazione di stagione. Un paradosso che si amplifica se si pensa che anche l’Europa League ad oggi sarebbe complicata e forse addirittura, di questo, la Conference League potrebbe diventare proibitiva, decretando l’uscita del Napoli dalle coppe europee dopo quattordici anni consecutivi.