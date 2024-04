Bruscolotti a sorpresa: “Napoli avvilente, do un consiglio a De Laurentiis”

Bruscolotti stufo del Napoli di questa stagione: il consiglio a Aurelio De Laurentiis a seguito dell’ultima sconfitta contro l’Empoli.

L’ex bandiera del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 a seguito dell’ennesimo scivolone della squadra di Francesco Calzona. Contro l’Empoli è prevalsa, ancora una volta, la fragilità mentale del Napoli di questa stagione: incapace di reagire e prima ancora di scendere in campo con il piglio giusto. Un Napoli che rimane al tappeto per 90 minuti non può essere difendibile soprattutto se si tiene conto di quanto fatto di sbagliato finora.

A tal proposito Bruscolotti ha voluto esprimere tutta la sua delusione per la sconfitta che ha completamente spento le speranze relativa ad una possibile e già difficile qualificazione alla prossima Champions League: “Il Napoli è stato avvilente, ha perso altri punti con una squadra da retrocessione. Si può anche perdere, ma non in questo modo. Mi dispiace parlare così, ma non posso fare altro guardando un simile spettacolo”.

Le 10 sconfitte in Serie A, in questo campionato, dimostrano quanto lavoro ci sarà da fare nella prossima stagione quando De Laurentiis avrà ceduto Osimhen e conseguentemente investito gran parte del ricavato per l’allestimento di una squadra competitiva e dalle ambizioni completamente diverse rispetto a quanto si è visto nella corrente annata calcistica.

Bruscolotti difende i tifosi: “La gente merita rispetto!”

Bruscolotti, essendo stato un calciatore e leader capace di scrivere pagine indelebili della storia partenopea, ha voluto dare qualche consiglio al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel pieno rispetto dei diritti dei tifosi del Napoli. Ciò su cui conta l’ex capitano azzurro è che l’ambiente azzurro si ricompatti quanto prima per farsì che il progetto di ricostruzione si avvii velocemente e porti risultati nell’immediato.

Affinchè l’ambiente possa tornare ad essere stabile, Bruscolotti ha consigliato a De Laurentiis di muoversi a favore di questa tendenza mettendosi a completa disposizione del pubblico partenopeo: “Consiglio ad Aurelio De Laurentiis di fare allenare i calciatori con il pubblico presente, a Castel Volturno o magari allo stadio. I tifosi hanno il diritto di assistere a quanto fanno i giocatori. Adesso fanno il fuggi fuggi ed è la cosa peggiore”.

Dichiarazioni forti ma che lasciano riflettere a lungo riguardo alla gestione da parte della società che, nei momenti di maggiore crisi, avrebbe potuto far confrontare direttamente, in situazioni più tranquille, la squadra con il tifo azzurro: “La società deve prendere i provvedimenti, ma soprattutto deve dare a tifosi la possibilità di andare a Fuorigrotta, allo stadio Diego Armando Maradona, e far esprimere i supporters partenopei, a far dire quello che vogliono”.