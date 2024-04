Ultime Napoli, tutto su Conte: le idee di De Laurentiis per convincerlo

De Laurentiis punta tutto su Antonio Conte: la decisione della società sul futuro della panchina partenopea.

Il patròn degli azzurri ha le idee chiarissime: il prossimo allenatore del Napoli dovrà riportare in alto il club campano. Per farsì che ciò avvenga c’è il bisogno concreto di far approdare sotto l’ombra del Vesuvio un mister esperto e carismatico. Per eccellenza, un leader del genere, è sicuramente Antonio Conte.

L’ex allenatore di Juve ed Inter è da tempo corteggiato da De Laurentiis che addirittura dopo l’esonero di Rudi Garcia avrebbe voluto immediatamente condurlo presso il capoluogo campano. Il tecnico salentino, però, ha dimostrato di avere le idee chiarissime declinando più volte l’offerta poichè non interessato a prendere una squadra in corsa.

A giugno le cose sicuramente cambieranno e il posizionamento finale del Napoli in campionato avrà un peso non irrilevante. Le ultime giornate saranno cruciali per il futuro prossimo del Napoli e anche per lo stesso Calzona che avrà la possibilità di mettersi in mostra nel rush finale verso l’Europa. Il CT della Slovacchia, dovesse far bene, non è escluso che possa esser confermato da Aurelio De Laurentiis.

Piano Conte avviato, le possibili alternative

Il presidente del Napoli ha mostrato tutta la sua volontà di rilanciare il suo Napoli nel calcio che conta: pronto un budget corposo per far fronte alle imminenti spese di calciomercato e non. Una rivoluzione interna che permetterà e al nuovo mister e al nuovo direttore sportivo di ripartire dalle fondamenta e creare, dunque, una squadra di livello.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, per convincere l’ex allenatore della Nazionale Italiana, il presidente del Napoli sarebbe pronto ad offrire un triennale da 8 milioni a stagione, staff escluso: una cifra da capogiro ma che certifica la forte volontà da parte di De Laurentiis di chiudere immediatamente la trattativa e portarsi avanti con il lavoro di ricostruzione.

In alternativa prendono sempre più quota i nomi di Vincenzo Italiano della Fiorentina, Giampiero Gasperini dell’Atalanta e Stefano Pioli del Milan. Quest’ultimo dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma di Daniele De Rossi, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, dovrebbe essere esonerato dalla squadra rossonera a fine stagione.

Pertanto potrebbe aprirsi una nuova pista che in alternativa a quella di Conte potrebbe essere seriamente percorsa dalla società azzurra che non ha mai nascosto il proprio apprezzamento nei confronti dell’ex allenatore di Lazio e Fiorentina.