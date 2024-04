Panchina Napoli, Di Marzio rivela: “Tre i candidati principali”, poi esclude un nome eccellente

Il Napoli ormai ha mollato e la sua stagione è andata: il pensiero è unico, quello di una riprogrammazione, a partire dall’allenatore.

Il ko di Empoli non ha fatto altro che confermare una cosa: il Napoli ha mollato. A confermarlo, difatti, è stato lo stesso Francesco Calzona, che nel post partita non ha nascosto il suo malumore, chiedendo alla squadra impegno fino all’ultima partita e all’ultimo allenamento.

Conscio di una situazione che necessita di un importante capovolgimento, Aurelio De Laurentiis è già in fase di valutazione e programmazione della prossima stagione, magari finalmente comprendendo gli errori che hanno dato il via allo scempio a cui si è assistito quest’anno. Molto, se non tutto, passerà dalla scelta del nuovo tecnico, che già da settimane sta tenendo col fiato sospeso i tifosi.

Nuovo tecnico Napoli: è corsa a 3, questi i nomi secondo Di Marzio

Il primo nodo da sciogliere sarà quello dell’allenatore. Francesco Calzona non sarà confermato: per questa motivazione, l’idea è quella di definire il suo successore in modo da costruirgli una squadra consona alla propria idea di gioco.

Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, sarebbero tre i nomi su cui De Laurentiis starebbe lavorando forte. Di seguito, quanto riportato dal giornalista:

“Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini: sono questi i tre nomi a cui De Laurentiis sta lavorando, non mi risultano new entry. Sono profili diversi, con esigenze diverse: Conte vorrebbe un instant team, non si opporrebbe alla cessione di Osimhen, ma a quella di altri calciatori azzurri, vorrebbe poi un attaccante come Lukaku e un centrocampista come Koopmeiners. A proposito di Atalanta, Gasperini è quello che affascina di più, ma ha un contratto con l’Atalanta che non è detto che lo lascerebbe andare. Discorso simile per Pioli, ma il Milan in questo caso favorirebbe una soluzione viste le ultime vicende” – infine, il passaggio su Vincenzo Italiano, nelle scorse settimane indicato come nome caldo: “Italiano? Come quotazione rispetto al passato sta scendendo, mentre stanno salendo quelle che lo vedrebbero al Bologna, soluzione ideale nel caso di addio di Thiago Motta”.

Insomma, a discapito delle tante voci e news che vedono qualsiasi tipologia di allenatore accostato al Napoli, questa volta De Laurentiis avrebbe le idee chiare. Una corsa a tre, non ancora definita, ma ridotta drasticamente rispetto a quella estiva, preambolo della gestione alquanto discutibile del post scudetto.