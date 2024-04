I De Laurentiis continuano ad essere nel mirino dei tifosi in questa annata così complicata. La protesta è inequivocabile: scoppia la bufera dopo il match col Pisa.

È una stagione da dimenticare per la famiglia De Laurentiis, specialmente se si guardano i risultati ottenuti sul campo. Così come il Napoli, anche il Bari si avvicina a grandi passi verso un’annata a dir poco negativa. Le due società gestite dai De Laurentiis non stanno portato i frutti sperati, deludendo ogni più rosea aspettativa prefissata ad inizio stagione. Gli azzurri di mister Francesco Calzona, usciti sconfitti dall’ultimo match di campionato contro l’Empoli, rischiano di non qualificarsi per nessuna competizione europea, rimanendo esclusi dai tornei continentali dopo aver preso parte alle competizioni UEFA per 14 anni consecutivi.

L’annata di Napoli e Bari è stata caratterizzata in particolar modo dai continui cambi di allenatore. Il club biancorosso, gestito principalmente da Luigi De Laurentiis, sta facendo ancora peggio della società partenopea. Dopo l’esonero di Iachini, la società pugliese ha deciso di affidarsi a Federico Giampaolo, allenatore preso proprio dalla Primavera del Bari. Nonostante il cambio di panchina, i risultati sono rimasti gli stessi. La squadra biancorossa non è andata oltre il punteggio di 1-1 nell’ultimo incontro di Serie B contro il Pisa, facendo divampare ancor più gli animi della tifoseria. Proprio dopo l’amaro pareggio casalingo, uno dei supporter biancorossi ha scagliato la propria ira all’indirizzo del presidente Luigi De Laurentiis.

È caos in casa Bari: un tifoso si scaglia contro Luigi De Laurentiis

Il pareggio interno ottenuto contro il Pisa, ha fatto ribollire ancor più gli animi della tifoseria del Bari. La squadra biancorossa non sa più vincere: nelle ultime 9 gare, i pugliesi hanno raccolto 3 pareggi e 6 sconfitte. Un trend che ha scaraventato il Bari nei meandri più bui della classifica di Serie B. Infatti, i biancorossi si vedono attualmente in 16esima posizione con appena 36 punti, in piena zona play-out.

Dopo la finale promozione per la Serie A giocata contro il Cagliari nella passata stagione, quest’anno il Bari si sta rendendo autore di una stagione disastrosa. Con la tendenza negativa inanellata sin qui, la squadra biancorossa adesso è a -2 dalla retrocessione. La situazione si è fatta bollente in casa Bari, i tifosi da diverso tempo si sono detti stufi, continuando a sfruttare ogni minima occasione per esternare tutto il loro dissenso contro la famiglia De Laurentiis. L’ultima contestazione è arrivata proprio dopo il brutto pari con il Pisa, con un tifoso che ha scagliato tutta la sua rabbia nei confronti di Luigi De Laurentiis.

Al termine del match contro il Pisa, il tifoso biancorosso ha deciso di prendere di petto il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, rivolgendo a suo indirizzo delle parole pesantissime. Il supporter biancorosso non si è risparmiato, usando un linguaggio molto colorito e offensivo, che va al di là della semplice contestazione. Quello avvenuto oggi è stato solo uno dei tanti episodi di protesta scoppiati nel corso di questa stagione in casa Bari.

La famiglia De Laurentiis è finita da tempo sul libro nero della tifoseria biancorossa, l’ulteriore conferma è arrivata anche oggi. Continua ad esserci aria di protesta anche in casa Napoli, anche lì la situazione con i tifosi è tutt’altro che pacifica. Insomma, per la famiglia De Laurentiis questa è una stagione da mettere in archivio il prima possibile.