Rivelazione su Calzona: “Non ci dorme la notte”, cosa lo preoccupa

Francesco Calzona terminerà l’avventura sulla panchina del Napoli al termine del campionato, ma vuole comunque risolvere un problema.

Una stagione complicata quella che sta vivendo il Napoli, mai in grado di difendere il titolo di campione d’Italia conquistato lo scorso anno e lontano dalla zona Champions League. Addirittura sono stati tre gli allenatori cambiati, ma nessuno è riuscito a dare una seria sterzata al campionato dei partenopei.

Anche Francesco Calzona, che attualmente siede in panchina, sta avendo le stesse difficoltà viste da inizio stagione, che possiamo riassumere in mancanza di risultati. L’ex team manager del Napoli, oggi membro dello staff della Slovacchia proprio dove il CT è Calzona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli svelando come in particolare i problemi della fese difensiva del Napoli siano il motivo di grattacapi per il tecnico.

La fase difensiva tiene sveglio Calzona, si lavora per migliorare il Napoli

Ecco quanto evidenziato:

Bisogna intervenire e riaccendere un po’ la lampadina è nella fase di non possesso, non c’è più quella riaggressione cattiva appena si perde la palla. Io ero testimone oculare quando Calzona faceva la fase difensiva ai tempi di Sarri, era lui a dare le indicazioni ai difensori e la squadra lo seguiva. Anche Koulibaly elogiava spesso Calzona.

Addirittura – spiega De Matteis – Calzona e il suo staff passino intere giornate ad analizzare il possibile problema del Napoli, quasi da non dormirci la notte:

Calzona è a Castel Volturno insieme allo staff dalle 8 alle 20 ad analizzare determinate deficenze. Ci vorrebbe la palla magica per spiegare come mai questi calciatori abbiano avuto questo corto circuito nella fase difensiva. Calzona non ci dorme la notte per questi problemi difensivi e non si spiega come non si possano portare a casa risultati con le squadre più deboli.

Sono ben 40 i gol subiti dagli azzurri in stagione, troppi per una formazione che intende essere stabilmente nei piani alti della classifica e che punta alla qualificazione alle coppe europee. Francesco Calzona terminerà la sua avventura sulla panchina del Napoli, difficile infatti immaginare che resti ancora in azzurro. Il presidente De Laurentiis, intanto già lavora alle soluzioni per il futuro. Antonio Conte, fino a qualche ora fa, e il nome in cima alla lista del numero 1 dei partenopei, ma adesso pare che Stefano Pioli – ormai al termine della sua avventura al Milan – possa essere un serio candidato per rilanciare le ambizioni del club napoletano.