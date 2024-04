Rinnovo Kvaratskhelia, l’idea del Napoli: strategia “alla Osimhen”

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia non è ancora stato definito, ma il Napoli avrebbe già pianificato i prossimi step: le ultime.

La stagione del Napoli si avvicina alla sua conclusione. Gli azzurri, senza ombra di dubbio, sono la grande delusione di questa stagione. Gli ormai ex campioni d’Italia, infatti, hanno fallito ogni obiettivo che si erano prefissati all’inizio dell’anno.

In campionato, il percorso è stato complicatissimo e la missione qualificazione Champions League si è complicata già diverse settimane fa. In Champions, invece, gli ottavi di finale non sono stati sufficienti per conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale per Club e questo ha portato ingenti perdite dal punto di vista economico.

In estate, dunque, sarà rivoluzione. Victor Osimhen lascerà il Napoli e la sua decisione è nota da tempo. Oltre a lui, però, diversi azzurri sono in partenza e dal prossimo anno inizierà un nuovo ciclo. Rispetto al suo compagno di reparto, la situazione di Khvicha Kvaratskhelia sarà completamente diversa.

Futuro Kvaratskhelia, le ultime sul rinnovo

Aurelio De Laurentiis crede fermamente di poter risollevare le sorti del Napoli già dalla prossima estate. Il patron azzurro, infatti, vorrebbe attuare una rivoluzione simile a quella di due estati fa che poi ha portato allo scudetto.

Per farlo, però, vuole ripartire da alcuni punti fermi, in primis Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, sarà il nucleo della squadra del prossimo anno e intorno a lui verrà costruita la nuova rosa.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto del numero 77 georgiano. Aurelio De Laurentiis, inoltre, vorrebbe proporre un contratto con un corposo aumento dell’ingaggio. Kvara, infatti, è tra gli ingaggi più bassi della rosa azzurra.

La vera novità, però, in merito al rinnovo riguarda una particolare clausola. De Laurentiis, infatti, per facilitare il rinnovo, sarebbe disposto ad inserire nel prossimo contratto di Kvaratskhelia una clausola rescissoria in stile Osimhen.

La cifra, però, sarebbe leggermente più alta rispetto a quella presente nel contratto del nigeriano. Sempre il Corriere dello Sport, inoltre, fa sapere che Aurelio De Laurentiis ha apprezzato moltissimo il comportamento dell’esterno azzurro negli ultimi mesi che non ha mai esposto problemi riguardo al rinnovo.

Questo, dunque, spingerebbe Aurelio De Laurentiis ad accontentare Kvaratskhelia su molti punti del nuovo contratto e questo potrebbe essere fondamentale per il rinnovo dell’esterno georgiano e soprattutto per il futuro del Napoli che sarà costruito intorno a lui.