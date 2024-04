Ultim’ora Napoli, importante novità su Conte e Allegri!

Il Napoli lavora per il futuro e in particolare sul nuovo allenatore, arriva un importante aggiornamento sull’interessamento per Conte e Allegri.

Mancano solo sei giornate alla fine del campionato di Serie A e della stagione per il Napoli, che deve provare a chiudere al meglio possibile centrando una qualificazione alle prossime competizioni europee. Intanto la società è pienamente coinvolta nella ricerca di un nuovo allenatore, che possa prendere il posto di Francesco Calzona.

L’attuale CT della Slovacchia, a meno di ripensamenti, non resterà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. Ecco perché il presidente De Laurentiis sta lavorando su un nome che possa scaldare la piazza, dopo un’annata di delusioni, e soprattutto dare nuovi stimoli a un gruppo forse impigrito dalla vittoria del campionato. Il tecnico scelto dal presidente del Napoli è Antonio Conte, fissato in cima alla lista delle preferenze degli azzurri.

Ebbene, proprio per il mister ex Juventus, Inter e Tottenham, arrivano interessanti aggiornamenti. Stando a quanto riferito su X dal giornalista di DAZN, Orazio Accomando, non solo quello di Conte resta il primo nome sulla lista degli azzurri, ma ci sono contatti tra le parti per trovare l’intesa sul contratto e sul progetto tecnico. Chiaro che per convincere un allenatore come Conte non basterà solo un ricco contratto, ma servirà soprattutto costruire una squadra in grado di competere immediatamente per la vittoria del campionato e tenerla ai vertici del calcio italiano ed europeo. Per fare tutto ciò serviranno importanti investimenti, ma di questo De Laurentiis ne è ben consapevole.

Da depennare, almeno per il momento, il nome di Massimiliano Allegri che invece non interessa al Napoli.