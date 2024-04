Mercato Napoli, parla l’entourage di Rodriguez: le ultime

Il nome di Guido Rodriguez ha avuto modo di tenere in scacco i tifosi del Napoli. Nelle ultime ore è però intervenuto l’entourage del calciatore.

Il nome di Guido Rodriguez ha cominciato a circolare nelle ultime ore in casa Napoli, grazie all’annuncio dell’esperto di mercato argentino Cesar Luis Merlo. Attraverso i propri profili social, il giornalista di TyC Sports ha infatti rivelato che gli azzurri sarebbero sulle tracce del classe ’94 e Campione del Mondo con l’Argentina nel 2022, con quest’ultimo pronto a svincolarsi dal Real Betis a giugno. L’entourage del calciatore è però intervenuto ai microfoni di Estadio Deportivo, narrando la propria versione dei fatti al quotidiano.

Rodriguez al Napoli, parla l’entourage

Come già anticipato in precedenza, Guido Rodriguez sembrerebbe essere finito prepotentemente nel mirino del Napoli, alla ricerca di un mediano e/o vertice basso di centrocampo che possa fare da vice o addirittura da erede di Lobotka per la prossima stagione. L’argentino, come annunciato da Merlo, sembrerebbe essere quindi in pole, sebbene al momento nessun accordo sarebbe stato chiuso. “Nulla è ancora chiuso” è quanto aggiunto inoltre dall’entourage dello stesso calciatore ai microfoni di Estadio Deportivo, che ha contattato gli agenti del classe 1994.

Il quotidiano spagnolo, pur ricevendo tali notizie, ha però tenuto ad aggiungere che l’ipotesi Napoli sembrerebbe la più concreta per il futuro di Rodriguez, ormai prossimo allo svincolo dal Betis. Il club ha infatti già annunciato l’addio a fine stagione del mediano, nel mirino anche di Milan, Juventus e Inter in Italia. Gli azzurri, però, sembrerebbero ad oggi gli unici ad aver mosso dei passi concreti in direzione del Campione del Mondo in carica e, sebbene non ci sia ancora nulla di chiuso, la trattativa fra le due parti sarebbe effettivamente cominciata e tutt’ora in corso. Da capire, però, quanto l’approdo di Rodriguez all’ombra del Vesuvio sia vincolato all’arrivo di Antonio Conte, come invece puntualizzato stamane da La Repubblica.