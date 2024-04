“200 milioni per Conte”, sprint Napoli: il piano di De Laurentiis

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a sferrare l’assalto ad Antonio Conte. Il patron azzurro ha elaborato un piano inedito per convincere l’allenatore.

In casa Napoli si lavora già alla prossima stagione, vista l’assoluta necessità di rifondare il gruppo squadra e non solo. L’obiettivo del club è ormai chiaro: tornare a competere ad altissimi livelli. La vittoria dello scudetto non è avvenuta per caso, ma a distanza di un solo anno le motivazioni sembrano ormai svanite. In più occasioni, la squadra ha dimostrato di non saper reagire ai problemi, motivo per il quale potrebbe esserci una mini rivoluzione che comprenderebbe diversi protagonisti.

Prima di stilare la lista dei possibili partenti, bisognerà ingaggiare il nuovo allenatore e il direttore sportivo. Con ogni probabilità, il DS sarà Giovanni Manna. La separazione con la Juventus appare ormai scontata, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis avrebbe già un principio di accordo verbale con il dirigente. Quest’ultimo avrà l’arduo compito di rifondare la squadra, lavorando alle cessioni e sopratutto ai colpi in entrata. Va però ricordato, che gran parte del mercato azzurro dipenderà dal futuro di Victor Osimhen.

Conte, De Laurentiis prepara l’assalto: la strategia del club

Sono ore calde per il futuro del Napoli. Il principale obiettivo per la panchina azzurra resta Antonio Conte. Come riportato da “La Repubblica” non è presente un accordo tra il tecnico italiano e il presidente De Laurentiis. Quest’ultimo, però, non ha alcuna intenzione di mollare la presa e starebbe lavorando ad un ulteriore assalto dopo quello dei mesi passati. Al momento, la situazione resta ancora molto incerta, in quanto l’ex Tottenham starebbe valutando diverse situazioni legate anche al gruppo squadra.

Antonio Conte ha seguito le ultime uscite del Napoli, riuscendo ad individuare quali siano i problemi tattici e mentali dei Campioni d’Italia. A tal proposito, è ormai convinto di poter svolgere un ottimo lavoro sulla panchina azzurra. Ciò nonostante, l’accordo tra le parti non è ancora stato raggiunto.

Aurelio De Laurentiis continuerà a spingere nelle prossime settimane. Infatti, il patron azzurro è pronto ad assecondare le richieste dell’allenatore italiano in vista della prossima stagione. Inoltre, sarebbe pronto ad intervenire sul mercato in entrata mettendo a disposizione un budget da circa 200 milioni di euro. Tale cifra, è ovviamente resa possibile grazie alla cessione di Victor Osimhen che si consumerà nelle prossime settimane. Dopo l’addio del nigeriano, il presidente interverrà in più reparti ingaggiando Georgiy Sudakov, Jonathan David e Guido Rodriguez.