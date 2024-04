Mercato Napoli, nuovi ostacoli per David: c’entra il Lille

Il Napoli ha individuato l’erede di Victor Osimhen per l’attacco. Il primo obiettivo di De Laurentiis porta il nome di Jonathan David.

La stagione sta per volgere al termine, ma il Napoli è già concentrato sulla prossima sessione di mercato. I pronostici di inizio stagione non sono stati rispettati, motivo per il quale potrebbe esserci una mini rivoluzione nelle prossime settimane. L’andamento del club non è stato per nulla esaltante, ancor più a causa delle prestazioni sottotono di alcuni protagonisti. Quest’ultimi, sono infatti in bilico, con Aurelio De Laurentiis pronto ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta per i suoi calciatori.

Uno di questi è sicuramente Victor Osimhen, il quale ha ormai deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione. Dopo lo scudetto da assoluto protagonista, il nigeriano non è riuscito a ripetersi nella stagione in corso. A tal proposito, nel suo contratto è presente una clausola da circa 120 milioni di euro che permetterebbe alla società di incassare una cifra imponente. Una volta confermato l’addio dell’ex Lille, il club azzurro sarà pronto a fiondarsi sul possibile erede. Quest’ultimo proviene sempre dalla compagine francese citata in precedenza e porta il nome di Jonathan David, da diversi mesi nel mirino della società.

Mercato Napoli, fumata nera per David: l’idea del Lille

L’attaccante statunitense, da diverse settimane, è diventato un obiettivo concreto per l’attacco del Napoli. Con la maglia del Lille, sta vivendo l’ennesima stagione da protagonista, motivo per il quale ci sono tante big sulle sue tracce. Al momento, non è presente l’accordo con il calciatore, che però gradisce la destinazione. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” ci sono stati dei contatti importanti con il suo entourage, ma al momento l’affare è alle battute iniziali.

Il Napoli, è quindi pronto a sferrare l’assalto decisivo per Jonathan David. Prima di concludere l’operazione, però, bisognerà assecondare le richieste del Lille in merito al prezzo del cartellino. Quest’ultimo si aggira intorno ai 50 milioni di euro, con la società francese che non intende fare sconti a nessuno. Al momento, l’offerta di Aurelio De Laurentiis sarebbe di circa 35 milioni più bonus, provando così ad avvicinarsi in modo significato alla cifra richiesta.

Ciò che potrebbe complicare l’operazione in entrata per il Napoli è l’interessamento delle tante big europee. Infatti, l’attaccante è nel mirino di Arsenal, Chelsea e Manchester United. Ovviamente, le tre dirigenze inglesi hanno una liquidità superiore a quella del club azzurro, motivo per il quale il prezzo potrebbe aumentare ancora a causa di un’asta di mercato internazionale.