Lavori al Maradona, importanti novità: sulla pista d’atletica

Arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione legata allo stadio Diego Armando Maradona. Le ultime sul dossier dell’UEFA.

La situazione legata allo stadio Diego Armando Maradona continua a tenere banco. Da diverse settimane, si parla di una possibile ristrutturazione dell’impianto, che però appare più difficile del previsto. Inoltre, l’idea di Aurelio De Laurentiis non coincide a pieno con quella del Comune, in quanto il patron vorrebbe costruire un nuovo impianto a disposizione del Napoli. A lungo, si è parlato di una possibile costruzione a Bagnoli, ma la situazione è molto delicata. Infatti, prima di iniziare il nuovo progetto bisognerà trovare i dovuti accordi, per poi regalare ai Campioni d’Italia un nuovo spazio a disposizione.

Al centro del dibattito con il Comune, c’è la situazione legata alla pista atletica. Infatti, Aurelio De Laurentiis vorrebbe la modifica dell’impianto sportivo, avvicinando così gli spalti al terreno di gioco. Si tratta, ovviamente, di un lavoro importante che consentirebbe allo stadio Diego Armando Maradona di avvicinarsi ai numerosi impianti all’avanguardia in giro per l’Europa e non solo. L’operazione non è affatto semplice, ancor più a causa di una possibile candidatura dello stadio in vista dell’Europeo 2032 che si giocherà in Italia e Turchia.

Stadio Maradona, l’idea dell’UEFA per la pista d’atletica

Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” la situazione legata all pista atletica dello stadio Diego Armando Maradona potrebbe essere a lungo oggetto di discussione. Al momento, infatti, non c’è alcuna possibilità che porti alla rimozione. Uno dei problemi principali è legato alla mancanze di altre strutture che il Comune dovrebbe offrire alle associazioni che quotidianamente ne fanno uso. Quindi, la situazione è più complessa del previsto.

Inoltre, semmai si dovesse trovare l’accordo tra De Laurentiis e il Comune per la rimozione, si tratterebbe di un lavoro molto importante perché significherebbe abbassare il terreno di gioco di due o tre metri in modo tale da avvicinare gli spalti. Si tratterebbe di un cambiamento molto importante, il quale permetterebbe ai numerosi tifosi di vivere un’esperienza unica durante i match casalinghi del club Campione d’Italia.

Inoltre, un altro aspetto da analizzare riguarda la possibile candidatura dello stadio Diego Armando Maradona in vista dell’Europeo 2032. Quest’ultimo si giocherà in Italia, motivo per il quale l‘UEFA si occuperà dell’analisi degli stadi che ospiteranno i match. Ovviamente, c’è l’assoluta necessità che lo stadio in questione rientri nei parametri imposti dall’organo europeo, motivo per il quale nelle prossime settimane seguiranno aggiornamenti importanti in merito all’impianto di Fuorigrotta.