Conte-Napoli, arriva l’aggiornamento in diretta: c’è una novità importantissima!

Antonio Conte resta il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli: Valter De Maggio ha dato un aggiornamento in merito.

Il futuro della panchina è ancora tutto da definire, ma l’unica certezza ad oggi è l’addio di Francesco Calzona. Il mister calabrese, con ogni probabilità, tornerà a dedicarsi unicamente alla nazionale slovacca, con cui è impegnato già da tempo.

Aurelio De Laurentiis ne è consapevole, come lo era già dal momento dell’ingaggio, quando chiese all’ex vice di Sarri e Spalletti di dare una mano al Napoli vista la situazione critica che si era venuto a creare con Walter Mazzarri, complici anche le varie scelte estive della società.

Conte – Napoli: Valter De Maggio si espone in diretta Radio sul tecnico pugliese

Sono tanti, forse troppi i nomi accostati al club campione d’Italia: da Vincenzo Italiano, nome già vicino alla società partenopea la scorsa estate, quando sembrava l’erede principe di Luciano Spalletti, sino ad arrivare a Gian Piero Gasperini, vero e proprio totem dell’Atalanta.

Più defilato Stefano Pioli, ancora in attesa di decisioni da parte del Milan, che solamente nel post Roma, scioglierà ogni dubbio in merito alla posizione dell’ex Lazio. E Antonio Conte? L’allenatore pugliese, è e resta la prima scelta del leader della FilmAuro, totalmente invaghito dal suo amico di vecchia data. Già ad ottobre, infatti, durante i primi scricchiolii della panchina di Rudi Garcia, De Laurentiis contattò Conte per affidargli la panchina del Napoli ricevendo un cortese no.

Con il tempo, la posizione esigente e cara dell’ex Juventus ed Inter, si sarebbe però ammorbidita: secondo i principali addetti ai lavori, l’allenatore avrebbe infatti appurato quanto l’offerta del Napoli sia la più concreta. La Roma ha scelto di confermare De Rossi, il Bayern Monaco si è allontanato e le voci sul PSG non trovano conferme, a maggior ragione dopo la semifinale raggiunta da Luis Enrique.

Valter De Maggio, noto giornalista napoletano, si è espresso in merito sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, cercando di fare il punto sulla trattativa:

“Credo sia abbastanza palese, per la panchina del Napoli c’è un sogno, quel sogno risponde al nome e cognome di Antonio Conte, un sogno che De Laurentiis vuole fa diventare realtà. Tra le parti c’è una trattativa in corso, una trattativa per la quale è calata la massima riservatezza. Dico solamente una cosa: “Se son rose, fioriranno””.

Insomma, ancora nulla di definito, ma un’altra mezza conferma su una trattativa molto calda tra ADL e lo stesso Conte, su cui si attendono novità in vista della prossima stagione.