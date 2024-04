“Torna al posto di Raspadori”, la risposta di Mertens ai tifosi – VIDEO

Dries Mertens ha lasciato il Napoli nel 2022, al suo posto è stato scelto Raspadori, che non ha ancora convinto a pieno i tifosi.

Nel 2022, un pò a sorpresa e dopo ben 9 anni, Dries Mertens ed il Napoli scelsero di separarsi. Il rinnovo del belga sembrava ad un passo, nonostante ciò, alla fine, l’accordo con la società saltò, spalancando all’ex PSV le porte del Galatasaray.

Una decisione che contribuì ad inasprire il clima in quel di Dimaro, nell’estate forse più difficile dell’era Aurelio De Laurentiis, una estate complicata, che però ad onor del vero fu decisiva per le scelte effettuate in sede di dirigenza, che attraverso il nuovo ed attuale corso, consegnò a Luciano Spalletti un team in grado di essere plasmato dallo stesso tecnico della fantastica squadra vincitrice dello scudetto.

Raspadori – Mertens: per i tifosi non c’è paragone, la reazione di Dries

Uno dei passaggi di consegne avvenuti fu quello tra Giacomo Raspadori e il sopracitato Mertens. L’ex attaccante del Sassuolo, acquistato dalla società partenopea per circa 30 milioni, l’operazione più dispendiosa della sessione azzurra.

Nonostante la presenza “ingombrante” di Osimhen, l’attaccante italiano è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, sfruttando nello specifico dapprima il mese d’assenza del nigeriano, infortunatosi tra settembre ed ottobre, successivamente, invece, approfittando degli scampoli di partita concessigli, su tutti, l’ormai storico di Torino, realizzando quello che per tutti è stato il goal scudetto alla Juventus.

Questa stagione, un pò come tutta la squadra, l’ex Sassuolo non è riuscito a ripetersi. Mancanza di continuità, il peso del tricolore, tanti i problemi che hanno impedito a Raspadori di mettere in mostra le sue doti. Per questa motivazione, l’attaccante è finito sotto l’occhio del ciclone, alcuni tifosi hanno criticato le sue prestazioni, paragonandole con quelle della bandiera Mertens. Proprio Mertens, tornato a Napoli per godersi l’aria di “casa”, è stato inondato d’amore dalla sua gente.

In un video pubblicato dalla nostra redazione, si vede proprio il miglior bomber della storia partenopea, accerchiato da un nutrito gruppo di tifosi. Tra questi, uno ad un certo punto esclama: “Sei meglio di Raspadori”, a quel punto, Mertens, confermando il suo squisito lato umano ha risposto: “No, è forte, è forte”.

Di seguito il video:



Che Mertens apprezzasse Raspadori era già stato confermato la scorsa annata, quando l’attaccante belga commentò il post su Instagram di Raspadori stesso nel post Spezia, gara che video realizzare all’italiano il primo e decisivo goal in maglia azzurra.