Mercato Napoli, si allontana Sudakov: dallo Shakhtar provocano De Laurentiis

Il Napoli è pronto a piazzare un importante colpo al centrocampo. Di seguito le parole del CEO dello Shakhtar Donetsk

Il Napoli è pronto a fiondarsi sul mercato in entrata. La società azzurra non ha rispettato i pronostici di inizio stagione, motivo per il quale sarà necessario intervenire in estate per provare quantomeno a rafforzare la rosa. Non a caso, la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere fondamentale per decretare gli obiettivi in vista dei prossimi anni. Ovviamente, tanto dipenderà dal nuovo allenatore e dal direttore sportivo. Quest’ultimo, con ogni probabilità, sarà Giovanni Manna che lascerà la Juventus e Cristiano Giuntoli.

Il neo dirigente avrà l’obbligo di intervenire sul mercato. Non a caso, starebbe stilando già una lista di possibili obiettivi per il club azzurro. Tale compito spetta anche ad Aurelio De Laurentiis, il quale da diverse settimane avrebbe individuato giocatori che potrebbero essere utili alla causa partenopea. Tra questi c’è sicuramente Georgiy Sudakov, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, ma da diverso tempo nel mirino delle big europee.

Mercato Napoli, si complica la pista Sudakov: le ultime

Sergei Palkin, CEO dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Evening Standard” analizzando il futuro di Georgiy Sudakov. Di seguito le sue parole.

“Nella prossima finestra di mercato avrà la possibilità di trasferirsi in un grande club. Abbiamo avuto già diversi contatti, ma stanno facendo le dovute valutazioni. Sudakov però certamente si trasferirà in una grandissima società nella prossima estate”. Sul Napoli: “Poteva averlo a gennaio, ma hanno offerto 40 milioni di euro mentre le nostra richiesta era di 50 milioni più bonus. L’accordo era davvero importante, infatti adesso il valore è cambiato. Attualmente non avrebbero alcuna possibilità di acquistarlo a quella cifra, visto l’interessamento dei tanti club. Sono sicuro che diventerà uno dei più grandi centrocampista d’Europa e del mondo. Non vogliamo squadre alla ricerca di sconti solo perché siamo in guerra”.

Le parole del CEO della società ucraina sottolineano (ancora una volta) la complessità dell’operazione in entrata. Infatti, Aurelio De Laurentiis è ormai costretto a sborsare una cifra molto importante per ingaggiare uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Inoltre, per l’operazione sarà ovviamente fondamentale la volontà del calciatore. Quest’ultimo, sarà chiamato a scegliere tra diversi club europei, motivo per il quale la concorrenza per i partenopei appare molto ampia.