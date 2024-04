Nuovo ds Napoli, incredibile situazione su Meluso: c’entra già Manna?

Mauro Meluso è ormai destinato a lasciare Napoli, al suo posto dovrebbe arrivare Manna, leader della Next Gen juventina.

Mauro Meluso è stata una delle tanto discusse scelte estive del Napoli. Un pò a sorpresa, infatti, per sostituire un totem come Cristiano Giuntoli, arrivato al Napoli nel lontano 2016, Aurelio De Laurentiis optò per il dirigente calabrese.

Fermo da un paio d’anni, dopo le esperienze con Spezia e Lecce, non proprio due club di vetta del calcio italiani, Mauro Meluso si presentò già impacciato nella sua prima conferenza da direttore sportivo azzurro, in cui la parola d’ordine fu: “Sono appena arrivato”.

Meluso – Napoli: situazione incredibile, decisiva la trattativa per Manna?

Proprio l’attuale d.s, secondo molti addetti ai lavori, è stato al centro di aspre critiche da parte di De Laurentiis. Il leader della FilmAuro, nonché numero 1 del club campione d’Italia, infatti, avrebbe messo in discussione la sua figura sin dall’inverno, al momento dei primi scricchiolii sulla panchina dell’allora tecnico Rudi Garcia.

Un calciomercato inadatto, operazioni che già ad ottobre risultavano fallimentari, su tutte Lindstrom, forse anche la poca capacità di frapporsi tra squadra e dirigenza, in modo da fruire da cuscinetto, tante le variabili al vaglio e che forse non hanno soddisfatto la presidenza.

Da lì, la scelta di guardarsi attorno, sino ad arrivare all’accordo ormai raggiunto con Manna, leader della Next Gen della Juventus. Il braccio destro di Giuntoli, in grado di scoprire e lanciare talenti del calibro di Soulè dal 2019 in poi. Una figura giovane e green, diametralmente opposta a quella dello stesso Meluso, anche per il passato dell’ormai prossimo d.s campano in un top club come la stessa Juventus.

In diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, il giornalista Fabio Cannavo avrebbe svelato una clamorosa situazione sviluppatasi nel club partenopeo: “Meluso è sotto contratto con il Napoli ma già da questo momento non ci lavora più”. Una frase emblematica, legata con ogni probabilità all’ingaggio dello stesso Manna, secondo molti esperti di calciomercato già in fase di studio della rosa per la prossima stagione del Napoli, quella della risalita.

In tal senso, aveva fatto discutere la sua assenza al derby, quando lo stesso Giuntoli ai microfoni di DAZN aveva dichiarato: “Manna? Stiamo cercando di definire il suo futuro nel pieno rispetto del club”, insomma, una sorta di dichiarazione esplicita sull’arrivo ormai imminente dello stesso dirigente sotto l’ombra del Vesuvio.