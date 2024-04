Mostra Maradona, risposta al veleno di Diego Jr: il post scatena la polemica – FOTO

La mostra dedicata a Maradona “Diego Vive” ha subito suscitato diverse polemiche: la risposta di Diego Jr è durissima.

Il ricordo di Diego Armando Maradona è ancora vivo nel popolo napoletano. Nonostante siano passati quasi quattro anni dalla sua scomparsa, i napoletani non hanno ancora dimenticato, e mai lo faranno, il Pibe de Oro. Nel corso degli anni i tifosi azzurri hanno dedicato varie iniziative, murales, gadget e tanto altro all’intramontabile campione argentino.

Negli ultimi giorni, inoltre, si è palesata una possibilità senza precedenti. All’ex base Nato di Bagnoli, infatti, si vorrebbe organizzare un intero parco a tema dedicato a Maradona per permettere ai tifosi azzurri di ripercorrere dei momenti indimenticabili per la storia del Napoli e di Napoli.

La kermesse, però, ha suscitato alcune polemiche e per questo motivo è arrivata la risposta piccata da parte di Diego Jr attraverso una storia Instagram.

Mostra Maradona tra le polemiche: Diego Jr è durissimo sui social

La splendida iniziativa che aprirà dal 1° maggio all’ex base Nato di Bagnoli è finita subito nelle polemiche. Il parco a tema sarebbe il primo al mondo dedicato interamente ad un calciatore.

In seguito alle polemiche degli ultimi giorni, Diego Jr ha voluto rispondere attraverso una storia Instagram.

Di seguito le sue parole:

“Sono davvero deluso e amareggiato per il comportamento becero di alcune persone che stanno provando a impedire la mostra dedicata a mio padre a Napoli! Sappiate che questa volta non resterò con le mani in mano. Non ho paura di voi”.

Parole durissime da parte di Diego Jr che è pronto a procedere per vie legali qualora la mostra non dovesse avere luogo. Lo sfogo social di Diego Jr, inoltre, potrebbe avere come destinatario anche Aurelio De Laurentiis.

Nella giornata di ieri, infatti, è emerso come il patron azzurro abbia diffidato gli organizzatori dall’utilizzo di immagini e video ritraenti marchi o altri segni distintivi del Calcio Napoli. Oltre a questo, De Laurentiis vorrebbe vietare anche l’utilizzo di immagini di Maradona e di calciatori del Napoli.

Una presa di posizione dura da parte del patron azzurro che, dunque, potrebbe compromettere la fattibilità del parco a tema. De Laurentiis, infatti, è sempre stato molto ferreo per quanto riguarda i diritti d’immagine e in caso non si riuscisse a trovare un accordo tra le parti potrebbe anche arrivare a chiedere un risarcimento in seguito all’esposizione di immagini relative al Napoli.

La speranza è che si arrivi ad un accordo tra De Laurentiis, la Regione e l’organizzatore dell’evento in modo da permettere alla città di Napoli di poter ricordare ancora una volta Diego Maradona con un parco a tema senza precedenti.