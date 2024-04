Mercato Napoli, primo colpo vicino: c’è il sì del giocatore!

Il Napoli è pronto a chiudere il primo acquisto della rivoluzione estiva: il giocatore ha già accettato al proposta azzurra.

La prossima estate in casa Napoli ci sarà una vera e propria rivoluzione. La pessima stagione attuale, infatti, obbliga il patron Aurelio De Laurentiis a delle valutazioni sulla dirigenza e sulla rosa. La sensazione è che lo scudetto vinto nella passata stagione abbia chiuso anticipatamente un ciclo che nella programmazione del Napoli sarebbe dovuto durare più a lungo.

La chiusura di un ciclo, però, obbliga alla riapertura di un altro e per questo il Napoli andrà a cambiare tanti elementi in vista della prossima stagione.

I tifosi azzurri, dunque, dovranno prepararsi a numerosi addii, alcuni anche dolorosi, ma il Napoli vuole ripetere quanto fatto nell’estate del 2022 e tornare competitivo fin da subito. Oltre ai numerosi addii, dunque, in casa Napoli ci saranno anche numerosi acquisti e secondo le ultime notizie, pare, che il Napoli abbia già chiuso il primo affare.

Sostituto Osimhen, il Napoli pronto a chiudere

L’addio più importante in casa Napoli sarà quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, ha praticamente annunciato da diverso tempo che lascerà la maglia azzurra a fine stagione.

Al Napoli andranno ben 130 milioni di euro pronti per essere reinvestiti subito sul mercato per ridare nuova linfa ad una squadra che in questa stagione è apparsa molto in difficoltà.

Essendo a conoscenza da tempo del futuro di Osimhen, il Napoli non ha voluto perdere tempo e ha già individuato il sostituto. Si tratta di Jonathan David, centravanti del Lille.

Come raccontato nei giorni scorsi da Marco Giordano per Spazio Napoli, gli azzurri hanno praticamente individuato nel canadese l’erede perfetto di Victor Osimhen, entrando in contatto con l’entourage del giocatore. Inoltre, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare che la trattativa sia già in fase avanzata. Giovanni Manna ha già iniziato a lavorare per il Napoli e nei giorni scorsi ha incontrato gli agenti del centravanti canadese.

Da parte dell’entourage di David c’è stata massima apertura al trasferimento all’ombra del Vesuvio. L’attaccante del Lille, infatti, è molto affascinato dal progetto ed è pronto ad accettare la proposta azzurra anche in assenza di qualificazione alla prossima Champions League.

Tra le parti si è parlato anche riguardo alla possibile intesa economica. La quadra dovrebbe essere stata trovata attorno ai 3 milioni di euro a stagione, ovvero un ingaggio triplicato rispetto a quello attuale. Resta da trovare, invece, un’intesa con il Lille. I francesi chiedono 50 milioni di euro, mentre il Napoli si è fermato a 35 milioni più bonus. I rapporti tra le due società sono molto buoni e questo potrebbe aiutare nella trattativa, oltre al fatto che l’attuale contratto di David scade nel 2025.