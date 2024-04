Gasperini stuzzica il Napoli: “Hanno poco da fare”, la frase fa imbestialire i tifosi

Il Napoli è a caccia del primo rinforzo in mediana. La società azzurra sarà costretta a fare i conti con l’Atalanta nella prossima sessione di calciomercato.

La stagione del Napoli non ha rispettato i pronostici di inizio stagione, motivo per il quale occorre un cambio di rotta in vista della prossima annata. La società è a conoscenza delle difficoltà, ma d’altro canto c’è la volontà di investire sul mercato in entrata per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico. Ovviamente, le operazioni saranno condizionate proprio dalla volontà del neo allenatore, il quale inciderà notevolmente nelle scelte di Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro, da diverso tempo, starebbe stilando una lista di calciatori che potrebbero fare al caso del Napoli. I reparti da puntellare sono diversi, partendo dalla porta passando per il centrocampo fino ad arrivare all’attacco. Tali condizioni, “obbligano” il patron partenopeo ad effettuare degli investimenti importanti per tornare a competere ad alti livelli. Non a caso, negli ultimi mesi il nome di Teun Koopmeiners è molto vicino alla dirigenza Campione d’Italia. Il calciatore è attualmente in forza all’Atalanta, ma nella prossima estate potrebbe scatenarsi un’asta di mercato che avrà come protagonista proprio l’olandese.

Gasperini: “Koopmeiners è dell’Atalanta e sta facendo molto bene”

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” il futuro di Teun Koopmeiners continua a tenere banco. La stagione in corso, ha definitivamente consacrato il calciatore olandese, il quale ha già messo a segno ben undici gol e quattro assist. Tutto ciò ha ovviate catturato l’attenzione delle big, ormai pronte a sferrare l’assalto decisivo per convincere l’Atalanta a cederlo. Tra le compagini interessate è presente anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” nella giornata odierna, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno contro il Liverpool valevole per i quarti di finale di Europa League. Il tecnico, ha analizzato anche il futuro di Teun Koopmeiners, utilizzando toni molto duri nei confronti dei club interessati all’olandese. Di seguito le parole dell’allenatore.