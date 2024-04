Conte-Napoli: “Ha in testa un altro club”, l’annuncio scuote gli azzurri

Si torna a parlare di Antonio Conte in ottica Napoli all’ombra del Vesuvio, dove stando all’annuncio il tecnico sarebbe indirizzato altrove.

Prima la Juventus, ma superato l’ostacolo bianconero non sembrerebbe esserci comunque pace in casa Napoli sponda Antonio Conte. Il tecnico leccese, fino a poche settimane fa conteso fra bianconeri e azzurri, sembrerebbe aver infatti salutato definitivamente l’ipotesi ritorno in quel di Torino, visto lo sprint di Giuntoli direzione Thiago Motta. A fare però il brutto e il cattivo tempo in zona Napoli è il Milan, stando a quanto rivelato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, d’innanzi alle telecamere della propria emittente.

“Conte vuole il Milan”, l’annuncio di Criscitiello preoccupa il Napoli

Nelle ultime ore il nome di Antonio Conte sembrerebbe aver preso sempre più consensi in orbita Napoli, dopo l’uscita di scena della Juventus. A rispedire però al mittente tale scenario, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che ha fornito un’idea ben chiara sul futuro del tecnico leccese. “Conte in testa ha solo il Milan“, quanto detto. “Nelle ultime settimane, però, il Milan ha fatto bene e si è tornati a parlare di riconferma di Pioli, prima che gli ultimi risultati lo mettessero in discussione“, ha poi aggiunto Criscitiello.

“I dirigenti del Milan devono decidere cosa fare al più presto. Se vogliono riconfermare Pioli lo devono annunciare ufficialmente ora, altrimenti devono gettarsi su Conte che, ripeto, ha in testa i rossoneri“, la successiva frase pronunciata. “Il Milan, con la sicurezza di un posto in Champions, può ambire a dare 7/8 milioni a Conte per ripartire e cominciare a pianificare il futuro già da ora. Questo, ad esempio, il Napoli senza Champions non può farlo“, la conclusione sicura ad opera di Criscitiello.

Criscitiello ‘smaschera’ De Laurentiis, il Direttore sicuro su Conte

Dopo aver dipinto il nome di Antonio Conte in ottica Milan, Michele Criscitiello ha tentato di ‘smascherare‘ anche la strategia in merito di Aurelio De Laurentiis, dimostrandosi sicuro sulle volontà del patron azzurro. “Senza Champions, De Laurentiis non vuole dare 7/8 milioni ad un allenatore. Poi, se l’intenzione di ADL è quella di far credere che è stato Conte a dire di no agli azzurri è un altro discorso“, quanto detto dal Direttore. “Al Napoli conviene molto più un profilo come Italiano o altri, che a 2 milioni di stipendio massimo accetterebbero il contratto anche senza Champions“, la sentenza finale di Criscitiello.