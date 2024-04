“Al Napoli a parametro zero”: l’esperto annuncia il possibile colpo

Il Napoli è al lavoro sul mercato in entrata. Il club azzurro starebbe monitorando un profilo importante che milita attualmente in Liga.

La stagione sta volgendo al termine, ma il Napoli è già attivo sul mercato in entrata. Il club azzurro ha l’assoluta necessità di rifondare il gruppo squadra, motivo per il quale non è da escludere una rivoluzione importante. Tanti calciatori, potrebbero lasciare la causa azzurra al termine di quest’annata. Ovviamente, sarà poi necessario intervenire sul mercato in entrata per assecondare le richieste del nuovo tecnico che approderà in Campania.

I dirigenti azzurri lavorano ininterrottamente al mercato. Infatti, il club Campione d’Italia starebbe monitorando diversi profili in giro per il mondo. Uno di questi milita in Liga ed il suo nome è Guido Rodriguez. Quest’ultimo, è attualmente in forza al Betis, ma il suo contratto è in scadenza il 30 giugno. Al momento, non sembrerebbero esserci le basi per arrivare al rinnovo contrattuale, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad un acquisto a parametro zero.

Mercato Napoli, Rodriguez nel mirino del club: le ultime

Come rivelato sui propri profili social da Cesar Luis Merlo, esperto di mercato argentino e giornalista per TyC Sports, Guido Rodriguez potrebbe vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. Il calciatore è attualmente in forza al Betis, ma l’addio appare ormai scontato a causa del contratto in scadenza. Di seguito quanto ripotato dall’esperto.

🚨Guido Rodríguez, cuyo contrato con el Betis termina el 30 de junio, tiene negociaciones avanzadas para fichar en el Nápoli.

*️⃣Si bien hoy no está cerrado, es la chance más concreta para el argentino. pic.twitter.com/ygVIFUdrRU

Il calciatore argentino ha disputato fin qui 19 presenze in Liga e 5 in Europa League con due gol e un assist al passivo. Si tratta di un centrocampista centrale dotato di ottime qualità fisiche e non solo. L’argentino è stato prelevato CF America nel 2020 ed è stato autore di ottime annate in Spagna.

La sua esperienza con la maglia del club spagnolo sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda. Infatti, vista la situazione attuale, il Napoli starebbe pensando di acquistare il calciatore per rinforzare ulteriormente la mediana. I contatti sono già stati avviati, ma l’accordo non risulta ancora concluso. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare aggiornamenti importanti, in quanto anche la volontà del calciatore risulterà ovviamente decisiva. Ricordiamo come il nome avesse cominciato a circolare già questa mattina sulle pagine de Il Mattino, nella quale il centrocampista appariva in una lunga lista di obiettivi azzurri in comune con la Juventus.