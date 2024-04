Sfida totale tra Napoli-Juve, quanti affari nel mirino: spunta anche l’ex Kim

Il prossimo mercato vede una grandissima rivalità tra Napoli e Juventus: tra i giocatori contesi c’è anche l’ex Kim MinJae.

La prossima estate il Napoli è chiamato ad una campagna acquisti importante per rialzarsi dopo una stagione molto molto deludente. Gli azzurri attueranno una maxi rivoluzione per tornare a competere nel minor tempo possibile.

L’uomo del mercato azzurro sarà Giovanni Manna, che dopo un anno di apprendistato come braccio destro di Giuntoli alla Juventus, è pronto alla prima esperienza da ds in una big di Serie A. L’attuale dirigente bianconero, grazie all’ok concesso dalla Juventus, ha già iniziato a lavorare per il Napoli, secondo quanto si evince dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

A causa di questi continui scambi dirigenziali tra Juventus e Napoli, però, è probabile che per la prossima estete i due club siano costretti a farsi la guerra per alcuni obiettivi di mercato. Un primo accenno c’è già stato nel corso del mercato invernale, ma per la prossima estate potrebbe essere veramente una guerra spietata.

Calciomercato, sarà Napoli vs Juve: tutti i nomi contesi dai club

Il Napoli e la Juventus a causa dello scambio di dirigenti tra Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, avranno idee molto simili in sede di mercato per rinforzare le proprie rose. Il rischio, dunque, è che entrambe si vadano a scontrare per provare indebolire una diretta concorrente.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, pare che sono davvero tantissimi i nomi contesi tra le due squadre e tra questi c’è anche quello di Kim MinJae, ex difensore azzurro nel mirino della Juventus e che il Napoli sta valutando se riportare in prestito all’ombra del Vesuvio.

Oltre al difensore coreano, sempre secondo “Il Mattino“, Juventus e Napoli sarebbero pronte a contendersi Guido Rodriguez, centrocampista del Betis Siviglia ma che sarà svincolato a fine stagione. Su di lui, oltre a Napoli e Juventus ci sono anche Barcellona e Atletico Madrid.

L’altro giocatore che potrebbe andare a creare un’accesa contesa tra Napoli e Juve è Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è un pallino di De Laurentiis che però ha trovato spropositata la richiesta di oltre 40 milioni dell’Atalanta la scorsa estate. Su di lui, però, c’è anche Giuntolo che voleva portarlo a Napoli prima del suo arrivo in Italia.

Napoli e Juventus, con ogni probabilità, sono pronte a lottare anche per un altro profilo. Si tratta di Habib Diarra, ventenne di proprietà dello Strasburgo.