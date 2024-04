Scambio tra Napoli e Verona, può arrivare un altro slovacco: lo consiglia Hamsik

Il Napoli lavora ad un possibile colpo di mercato proveniente dall’Hellas Verona. Il calciatore è molto consigliato da Marek Hamsik in vista della prossima stagione.

Il Napoli è pronto a rifondare il gruppo squadra in vista della prossima stagione. L’annata in corso non ha rispettato gli obiettivi prefissati dalla società, motivo per il quale il futuro di tanti calciatori è ormai in bilico. Non a caso, la sessione estiva di calciomercato sarà molto importante per decretare le idee del presidente De Laurentiis in vista delle prossime stagioni. La volontà è chiara: creare un gruppo all’altezza, assecondando le richieste del nuovo allenatore che approderà in Campania.

Il mercato azzurro sarà affidato al neo direttore sportivo Giovanni Manna, ma ciò nonostante ci sarà sempre lo zampino di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, in attesa di accogliere il dirigente, starebbe già valutando diversi profili che potrebbero fare al caso del Napoli nella prossima stagione. Tra questi sarebbe presente Tomas Suslov, attualmente in forza all’Hellas Verona targato Baroni.

Mercato Napoli, nel mirino c’è Suslov: si lavora ad uno scambio

Come riportato da “Il Mattino” il Napoli starebbe lavorando sul mercato in entrata per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino del club azzurro ci sarebbe Tomas Suslov. Il centrocampista dell’Hellas Verona è uno dei pilastri nel progetto degli scaligeri, motivo per il quale intavolare una trattativa non sarà facile. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Nel Verona c’e anche un altro slovacco, consigliato sempre da Hamsik e Calzona: il centrocampista Tomas Suslov. L’Hellas potrebbe essere la piazza ideale per tentare la rinascita di Natan e Cajuste, da girare in prestito”.

Il calciatore slovacco è reduce da una stagione da assoluto protagonista con l’Hellas Verona. Infatti, nello scacchiere di Baroni appare ormai una pedina inamovibile. Il classe 2002 ha già siglato una rete e fornito ben quattro assist ai compagni nell’annata in corso. A tal proposito, il Napoli starebbe valutando l’acquisto per assicurarsi un calciatore in grado di inventare in zona offensiva ed essere spesso determinante con passaggi chiave.

Inoltre, l’affare potrebbe essere facilitato a causa dell’inserimento nella trattativa di Natan e Cajuste. I due giocatori non hanno ancora trovato la propria dimensione in azzurro, motivo per il quale la cessione appare l’opzione più adeguata. In questo caso si tratterebbe di un prestito che permetterebbe agli azzurri di sfoltire la rosa a disposizione del nuovo tecnico in vista della prossima stagione.