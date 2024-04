Nuovo allenatore Napoli, torna in auge un vecchio pallino di De Laurentiis: lo scenario

Continua il casting di Aurelio De Laurentiis per la scelta del prossimo allenatore del Napoli. Spunta in lista un vecchio pallino del patron azzurro.

In casa Napoli non si fa altro che attendere la fine di questa stagione nefasta, che si spera si concluda nel migliore dei modi, anche se ad oggi ciò pare difficile. All’ombra del Vesuvio è già iniziata la pianificazione in vista della prossima stagione, in cui ci sarà un totale cambiamento in ogni parte della società, sia lato dirigenza che sportivo.

Importante sarà la scelta del prossimo allenatore, con Conte che resiste in cima alla lista dei preferiti di De Laurentiis. Nelle ultime ore è ritornato in auge un vecchio pallino del presidente azzurro per la panchina del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, torna di moda un vecchio pallino di De Laurentiis

Mentre la squadra è proiettata su queste ultime sei partite di Serie A che porteranno al termine della stagione, De Laurentiis ha già avviato la pianificazione della prossima stagione. Manna è stato il primo colpo per la dirigenza, con altri possibili innesti nelle prossime settimane. La scelta più importante da compiere sarà però sul prossimo allenatore, con il presidente del Napoli che continua ad insistere per portare Antonio Conte in azzurro. Il tecnico salentino scioglierà le proprie riserve sul prossimo club nelle prossime settimane, ma nel mentre in casa Napoli spuntano altri nomi per la panchina. Difatti Valter De Maggio ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato il ritorno di moda di un vecchio pallino di De Laurentiis per la panchina azzurra:

“Antonio Conte resta la prima scelta di Aurelio De Laurentiis. È il momento del massimo riserbo. C’è una trattativa in corso, è evidente che un imprenditore avveduto come De Laurentiis sta provando ad accelerare. Intanto sta tenendo sott’occhio il valzer delle panchine in Serie A, con la situazione del Milan con Pioli che viene monitorata. Se Thiago Motta dovesse andare alla Juve significa Allegri libero, Allegri che ha lavorato a lungo con Manna. Bisogna capire il futuro di Gasperini con l’Atalanta, di Juric a Torino. Anche Italiano sarà libero. Se Conte non dovesse andare in porto, De Laurentiis non si farà trovare impreparato come accaduto l’anno scorso”.

Il Direttore di Radio Kiss Kiss Napoli e giornalista di fede azzurra aggiunge nel calderone degli allenatori tenuti sott’occhio da De Laurentiis anche Massimiliano Allegri. L’attuale allenatore della Juventus era stato già cercato in passato dal presidente azzurro, precisamente nell’estate del 2021. Il tecnico toscano aveva dato il suo ok al Napoli in caso di qualificazione in Champions League. L’obiettivo poi sfumò all’ultima giornata contro l’Hellas Verona, e non se ne fece più nulla, con De Laurentiis che virò poi su Spalletti. A tre anni di distanza da quell’estate, torna di moda il nome di Allegri per la panchina del Napoli, con Manna che potrebbe essere fondamentale per l’approdo in azzurro del toscano. La prima scelta resta però Antonio Conte, con Allegri molto indietro ad oggi nelle idee di De Laurentiis per la panchina del Napoli.