Calciomercato, a sorpresa si fa avanti l’Aston Villa: possibile acquisto dal Napoli

Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo. Infatti, un big azzurro è finito nel mirino di un club estero in vista della prossima stagione.

La stagione in corso è stata molto deludente per il Napoli e i suoi tifosi. Quest’ultimi, hanno dimostrato in più occasioni tutto il proprio dissenso a causa dei risultati miseri. L’ultimo passo falso, è arrivato nel match di domenica contro il Frosinone terminato sul punteggio di 2-2. L’ennesimo pareggio interno, ha sottolineato ancora una volta i problemi del gruppo azzurro, il quale non sa più reagire ai momenti difficili. Tale situazione, ha inevitabilmente condizionato il cammino della squadra, la quale si trova costretta a lottare per una qualificazione alle prossime coppe europee.

Nel corso dei mesi passati, la società ha cercato più volte di modificare la situazione, ma a distanza di alcune settimane non ci sono stati segnali positivi. Infatti, il doppio esonero targato Garcia e Mazzarri non ha portato gli effetti sperati, in quanto il gruppo squadra ha continuato a faticare. Una caratteristica allarmante, riguarda la mancanza di “determinazione” che i protagonisti hanno espresso nel rettangolo verde. Tale atteggiamento, non è passato inosservato alla società, la quale starebbe valutando una mini rivoluzione per stravolgere il tutto. Ovviamente, la risposta a tutto ciò passa dal mercato in entrata e in uscita.

Mercato Napoli, Di Lorenzo nel mirino dell’Aston Villa

Come riportato da “Il Mattino” in caso Napoli è in corso una rivoluzione in vista della prossima stagione. Infatti, per il presidente Aurelio De Laurentiis non esistono calciatori incedibili. Non a caso, nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento dell’Aston Villa per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, starebbe valutando seriamente un possibile approdo in Premier League dopo l’annata deludente con la maglia dei partenopei.

La stagione del condottiero partenopeo, come quella dell’intera squadra, non è ovviamente da incorniciare. Dopo la cavalcata trionfale della passata stagione, il terzino azzurro è apparso più volte in difficoltà. Infatti, le prestazioni sono state sottotono, forse anche a causa di un reparto difensivo perennemente sotto pressione. Ovviamente, tale situazione potrebbe incidere in modo concreto sul mercato in uscita. Aurelio De Laurentiis è pronto ad ascoltare ogni singola offerta, anche se ovviamente sarà necessario assecondare le sue richieste per concludere l’operazione in uscita. Ad oggi risulta complicato quantificare una somma che possa soddisfare il Napoli, ma è chiaro che per cedere il proprio capitano, gli azzurri si attenderanno proposte da almeno 25 milioni di euro a salire.